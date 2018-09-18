Путинское наступление в Сирии остановлено Эрдоганом

Союз с Турцией оказался для Путина дороже, чем союз с Ираном и, уж понятно, с сирийским диктатором Башром. Приоритеты расставлены четко.

Срочные и внеочередные переговоры Эрдогана и Путина в Сочи завершились радостным решением. Наступления на Идлиб не будет, пишет на своей странице в Facebook российский историк и политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

Вокруг провинции создается зона деэскалации шириной 15 километров, которую будут совместно контролировать турецкие военные и российская военная полиция. О решении Путин обещал сообщить Асаду. Вот он обрадуется!

ИДЛИБ СПАСЕН?Срочные и внеочередные переговоры г-д Эрдогана и Путина в Сочи завершились радостным решением. НАСТУПЛЕНИЯ… Опубліковано Andrey Zubov Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Но в действительности – это важный знак. Союз с Турцией оказался для Путина дороже, чем союз с Ираном и, уж понятно, с сирийским диктатором. Тому просто некуда деваться. Без Путина он окажется на колу в течении 72 часов. И иранские стражи не спасут.

Достигнута так называемая мертвая точка в противостоянии двух сил – имперской эрдогановской и империалистической путинской. Наступление Путина завершилось.

Теперь шаг за шагом начнется контрнаступление. Речь идет не о военных действиях в Сирии, а, в первую очередь, о политических. Под давлением Турции и Израиля, без поддержки России, задавленный новыми американскими санкциями Иран начнет уходить из Сирии, а вместе с этим постепенным уходом будет слабеть и асадовский режим.

Эрдоган Идлиб не сдаст. Для него сохраненный анклав суннитской арабской оппозиции Асаду – важнейший козырь внутренней популярности среди имперски настроенных соотечественников. Да и три миллиона новых беженцев для Турции стали бы невыносимым бременем. Теперь сирийцы смогут остаться на родной земле.

Российские самолеты больше не будут бомбить школы и больницы Идлиба. Маневры в Средиземном море завершаются. Русский флот, сконцентрированный у берегов Сирии, может возвращаться.

Путин остановлен Эрдоганом.

Андрей Зубов, Facebook