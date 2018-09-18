Китайский пинок по зад Кремлю. Прагматизм побеждает «скрепы»

Китай, который сам ведет торговую войну с Соединенными Штатами, неожиданно присоединился к американским санкциям против России.

Евросоюз и США в марте 2014 г. ввели индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета. Теперь к этим санкция присоединился и Китай, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Денис Лавникевич

Санкционный список несколько раз пополнялся. В него вошли руководители т. н. Донецкой и Луганской народных республик, заметные террористы, российские политики, общественные деятели, юридические лица.

В список входят: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, сенатор Елена Мизулина, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Наталья Поклонская, журналист Дмитрий Киселев, бизнесмен Аркадий Ротенберг и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Среди юрлиц – Морской порт Севастополя, концерн «Алмаз-Антей», «Черноморнефтегаз» и другие.

31 июля 2014 г. были также наложены ограничения на некоторые секторы российской экономики – как реакция на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Ряду финансовых институтов, крупным энергетическим и оборонным компаниям ограничен доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС. Действует эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, частично закрыт доступ к технологиям по добыче нефти.

Санкции по Крыму запрещают европейскому бизнесу иметь какие-либо отношения с полуостровом. Они приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма Россией. Ограничения регулярно продлеваются на год.

Пекин всегда прагматичен

Те, кто ведет бизнес с Китаем, отлично знают: китайцы умеют окутывать делового партнера облаком красивых слов, но всегда действуют крайне прагматично, везде блюдут свою выгоду. И теперь вот, несмотря на все заверения Пекина в стратегическом союзничестве, китайские банки неожиданно присоединились к санкциям против России.

14 сентября, выступая в Харбине на круглом столе «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов заявил: «Ряд кредитных организаций Поднебесной задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи». По его словам, китайские банкиры ссылаются на санкции США и ЕС. Хотя юридически официальный Пекин не вводил против России финансовые ограничительные меры и не присоединялся к чужим санкциям.

Сам Данилов такое поведение китайских финансовых учреждений связывает с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ».

«Это приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», – поясняет он.

Что интересно, ссылаясь на антироссийские санкции США и ЕС, китайские банки блокируют транзакции, в том числе и тех российских компаний, которые даже не включены в санкционные списки. Как отмечает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.

На самом деле, как замечают местные бизнесмены, конечно, у Китая сейчас торговая война с США, но все ждут, что она скоро закончится. Так что китайским банкирам совсем ни к чему дополнительно портить отношения с властями США и ЕС. Российский рынок для Китая ничтожен по сравнению с европейским и американским, здесь можно и демонстративно присоединиться к санкциям – потери все равно невелики

Еще один интересный момент: китайские СМИ ничего не сообщают о присоединении к санкциям, по их информации, в отношениях с Россией все хорошо.»Китайско-российское сотрудничество в финансовой сфере имеет большие перспективы», – гласит заголовок агентства «Синьхуа», и все местные медиа послушно перепечатывают новость о том, что где-то подписан очередной меморандум о намерениях.

С другой стороны, предание огласке проблем с китайскими банками вряд ли поможет россиянам, тем более что в Пекине очень не любят публичного недовольства в свой адрес. Скорее всего, Данилов во время круглого стола, не подумав, выдал все как есть, не понимая, что даже в Кремле будут не рады его откровениям.

Но в принципе такое поведение китайских товарищей не должно было стать новостью для россиян. Еще в июне 2015 г. первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев жаловался, что банки КНР значительно сократили участие во внешнеторговых сделках российских компаний. И тогда, после первой волны западных санкций, точно так же китайские кредитные организации отказывались проводить операции с российскими финучреждениями.

Другой пример: Россия и Китай не первый год говорят о необходимости снизить зависимость от доллара во взаиморасчетах. Но процесс перевода торговли на юани и рубли как-то не идет, доллар и сегодня остается основной валютой расчетов между Москвой и Пекином. Говоря точнее, 88% российских сделок по экспорту в Китай и 73,6% по импорту из КНР совершается в долларах.

Европа и США не отступают

Как известно, в начале сентября также и Евросоюз продлил санкции против России. Ограничения против 155 лиц и 44 организаций включают заморозку зарубежных активов и ограничения на поездки. Причем санкции были продлены Советом ЕС без особого обсуждения, почти автоматически «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, на следующие шесть месяцев – до 15 марта 2019 г.». Это те самые санкции, что были введены в марте 2014 г., и с тех пор регулярно продлеваются.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов по этому поводу лишь заметил, что «сейчас есть уже масса стран Европы, которые [из-за санкций. – «ДС»] понесли серьезные потери не только имиджевые, но и материальные».

Антироссийские санкционные пакеты периодически расширяются и ужесточаются. 27 августа вступили в силу санкции США против РФ в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут «очень жесткими» и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок», в которых Лондон официально обвинил Москву.

Также сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о защите от кремлевской агрессии (DASKAA). Если его примут, США могут ограничить долларовые расчеты российских банков, запретить операции с российским госдолгом, а также заняться оценкой активов и источников дохода Владимира Путина и членов его семьи.

Что будет с российской экономикой?

Суть санкционной политики Запада в отношении России – сделать так, чтобы для простых граждан «холодильник победил телевизор». Известный российский экономист, экс-замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко считает, что это вполне достижимо: мировые державы могут ввести санкции, которые приведут к сильным потрясениям на российском финансовом рынке.

Например, заморозить валютные активы Центробанка РФ в Америке и в Европе. После этого у ЦБ фактически не останется валютных резервов, кроме золота, которое он не сможет никому продать, потому что получить за него доллары или евро он не сможет.

Также можно заморозить корреспондентские счета российских банков подобно тому, как это делали с Ираном. Достаточно заморозить корсчета Сбербанка и ВТБ; этим же госбанкам – запретить расчеты в долларах.

Многое из перечисленного уже готов реализовать Конгресс США – эти предложения есть в тексте законопроекта на официальном сайте. Правда, этот законопроект еще далек от принятия, он просто внесен в порядке инициативы. Но в случае принятия такие санкции загонят Россию в дефолт более серьезный, чем в 1998-м, считает Алексашенко.

Первым пострадает российский валютный рынок. Крупнейшие игроки уйдут, так как не смогут на нем работать. Доллар полетит вверх, рубль покатится вниз, а вслед за долларом полетит вверх инфляция.

Остановятся расчеты по экспортным и импортным контрактам для российских предприятий. У граждан возникнут проблемы с обслуживанием их банковских карт, когда они будут находиться за границей, потому что корсчета их банков будут заблокированы. Перечисленного вполне хватит, чтобы обеспечить кризис, из которого РФ будет выбираться не одно десятилетие.

Если в санкциях против тебя единодушны заклятые геополитические враги, значит ты точно что-то делаешь не так. Например, вмешиваешься в дела своих соседей, оккупируешь их территорию. В Кремле в последнее время рассматривали Китай едва ли не как главного своего союзника в борьбе с «американской гегемонией». Теперь выяснилось, что зря. Остается опираться на Беларусь, Венесуэлу и Никарагуа. Но и в них уже уверенности нет..

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»