Путин сам уничтожает российскую экономику, – Илларионов

Самые мощные санкции вводят не на Западе, а западные санкции для России хотя и страшны, но не смертельны. Экономика работает, в политике все тоже более-менее функционирует.

Санкции неприятны, поскольку ограничивают степень свободы для политического руководства. А Путину, конечно, хочется чувствовать себя абсолютно свободно во всем и делать все по-своему, пишет на страницах «Нового Времени» российский экономист, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Но не получается – он даже за рубеж стал ездить гораздо реже, разве что кто-то замуж выходит. Вот это и можно считать результатом неписаных санкций: Путина не ждут ни в одной западной столице. За исключением специфических случаев, на которые он, естественно, откликается, ведь находится в изоляции.

Повлияли ли западные ограничения на структуру российской экономики? Связывать это было бы некорректно – фактор санкций уж слишком ничтожный, незначительный и слабенький. На самом деле самыми мощными санкциями, оказавшими воздействие на структуру российской экономики, стали те, которые ввел сам Путин против российской экономики.

Например, запрет на импорт сыров и других продуктов. Увеличилось производство фальшивых сыров, всяких поддельных химикатов, гробящих здоровье россиян – и здесь результаты очень заметны. За счет этого, конечно, увеличилось благосостояние тех мародеров, которые пользуются ситуацией и зарабатывают. Я имею в виду дружков, бизнесменов и мафиози вокруг Путина. Эта часть общества заметна и влиятельна.

А что касается западных санкций, то существенных результатов я не вижу. На это влияет множество факторов. Прежде всего, идет внутренняя борьба на Западе, где пытаются понять, какие решения принимать, а какие нет. Ведь там есть и те, кто боится России, разные российские агенты, а также те, кто просто не хочет касаться того, что происходит за их окрестностями.

Нельзя сказать, что нет людей, которые занимают принципиальную политическую и моральную позицию, но их на Западе никак не большинство. А потому и санкции хоть и действуют, но не смертельны.

Андрей Илларионов, «Новое Время»