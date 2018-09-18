Московский клир грозит протестами против смены названия УПЦ МП

Предстоятель УПЦ КП Филарет подчеркивет, что после получения томоса в Украине будет единая поместная Украинская автокефальная православная церковь, а нынешняя УПЦ МП должна будет перерегистрироваться в украинский экзархат Русской православной церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата организует массовые протесты, если ее обяжут сменить название. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Прихожанами нашей церкви являются украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет», – отметил Антоний.

По его словам, если УПЦ обяжут сменить название, она намерена использовать все законные методы.

«Также у нас есть документ, который называется «Основы социальной концепции УПЦ», согласно которому, в очень сложных ситуациях – я процитирую: «Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению». Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев», – добавил Антоний.

Напомним, что в Украине сейчас три православных церкви, каждая из которых имеет слово «Украинская» в названии.

Московский патриархат называет свою церковь просто «Украинская православная церковь». Но две другие церкви вскоре могут получить автокефалию от Вселенского патриархата и тоже смогут претендовать на это название.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявлял, что после получения томоса в Украине будет единая поместная Украинская автокефальная православная церковь, а нынешняя УПЦ МП должна будет перерегистрироваться в украинский экзархат Русской православной церкви.

«РБК-Украина»