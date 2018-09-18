Трамп распорядился рассекретить информацию по российскому вмешательству в выборы

Департаменту юстиции поручено обнародовать текстовые материалы без правок экс-директора ФБР Коми, его заместителя Маккейба, так же других бывших и нынешних чиновников Министерства юстиции и иных ведомств.

Президент США Дональд Трамп приказал Департаменту юстиции немедленно рассекретить информацию, связанную с расследованием возможного вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Reuters».

Среди документов, которые глава Белого дома приказал обнародовать – 20 дополнительных страниц с заявлениями на получение ордера от ФБР на наблюдение за экс-советником Трампа Картером Пейджем относительно «российского дела».

Трамп также приказал опубликовать отчеты об интервью ФБР с представителем Минюста Брюсом Орром.

Отмечается, что президент США поручил Департаменту юстиции обнародовать текстовые материалы без правок экс-директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и других бывших и нынешних чиновников Министерства юстиции.

Трамп уволил Коми в мае 2017 года: сначала он заявил, что увольнение связано с «российским делом», но потом сказал, что освобождение Коми не связано с «фальшивым расследованием относительно России».

Заместителя Коми Маккейба уволили в марте этого года по приказу генпрокурора Джеффа Сешнза.

В начале августа Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование возможного вмешательства России в выборы американского лидера в 2016 году.

Он обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который непосредственно осуществляет расследование, в конфликте интересов и назвал его «позором для США».

В то же время спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что твит президента не является приказом Сешнзу.

Сандерс отметила, что президент хотел бы, чтобы расследование довели до конца.

Она напомнила также, что Трамп неоднократно заявлял об отсутствии сговора между его командой и Россией.

В декабре 2017 года Трамп говорил советникам о необходимости досрочного прекращения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В конце декабря 2017 года в интервью «New York Times» Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США «плохо выглядеть» перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это «охотой на ведьм».

«Reuters»