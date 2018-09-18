Политузник Балух написал завещание в тюрьме

Голодающий в тюрьме политузник Балух написал завещание. Политузник жалуется на острые боли в области сердца. Состояние его здоровья вызывает опасения за его жизнь.

Политзаключенный украинский активист Владимир Балух написал завещание. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, состояние здоровья украинца ухудшилось, и он решил сделать распоряжения на случай своей смерти.

Омбудсмен сообщила, что Балуха избили сотрудники СИЗО в Симферополе из-за его намерения рассказать адвокату о состоянии своего здоровья.

«После физической расправы сотрудники следственного изолятора посадили заключенного перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, проблем со здоровьем нет и отношение к нему хорошее. Подчеркиваю: это представление. И поэтому я хочу услышать всю правду только из уст Владимира Балуха», – написала Денисова.

Уточнила інформацію щодо Володимира Балуха. Я не мала сумнівів, що його побили, а тепер цей факт підтвердили адвокат та… Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 18 вересня 2018 р.

Омбудсмен подчеркивает, что профессиональные медики до сих пор не осмотрели заключенного.

«Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, он напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся и в колонию он уже не доедет», – написала она.

Денисова призывает российского омбудсмена Татьяну Москалькову безотлогательно допустить ее к Балуху и обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи.

Накануне гражданский защитник Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, посетил украинского активиста в СИЗО Симферополя его, сообщают «Крым.Реалии».

По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме.Климент отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне, поскольку вначале намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

«Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и испытывает рвотные позывы», – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский.

Балух сообщил своему духовнику, что сейчас находится в двухместной камере, и будет продолжать голодовку в заявленном формате. Архиепископ Климент подчеркнул, что разговаривал с активистом, в основном, на религиозные темы.

«Володю очень интересует вопрос предоставления томоса украинской церкви, мы поговорили о том, что такое «спасение». Я прочитал молитвы, помазал его маслом. Также он мне рассказал, что читает Псалтырь, который я давно ему передал», – добавил священник.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом).

«Украинско-Российское обозрение»