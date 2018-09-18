Сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик во время отражения израильской воздушной атаки

В первые часы Минобороны России пытался возложить ответственность за свой сбитый самолет-разведчик на израильские осуществлявшие атаку и на военно-морские силы США или Франции за ракетный удар по Латакии. Позже российские военные возложили ответственность на сирийские ПВО. Обломки самолет и тела погибших подняты с морского дна российским поисково-спасательным судном.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на информацию чиновников Пентагона.

Сообщается, что сирийские системы ПВО пытались отбить ракетный удар Израиля и одна из сирийских ракет попала в российский военный самолет.

США узнали об инциденте, так как сирийские силы передавали на международной частоте радиосвязи сигнал экстренного поиска и спасения.

Позже США получили прямое сообщение от другой страны о типе самолета и обстоятельствах инцидента. Чиновники Пентагона не называют эту страну, но, вероятно, Россия является единственной страной, которая точно знала, какой тип самолета был сбит.

Представитель Пентагона сообщил, что ракеты были выпущены не американскими военными, но отказался говорить о том, кто стоял за ударами. Представитель израильских сил обороны отказался комментировать информацию о ракетных ударах.

Следует отметить, что сирийские войска вооружены российскими системами ПВО.

Российские масс-медиа подтверждают, что над Средиземным морем пропал самолет Ил-20 с 14 военными на борту. Агентство «Интерфакс» сообщает, что самолет исчез «во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля».

«17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – сообщили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

«В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Auvergne», который находился в данном районе, – заявили в Минобороны.

Французская армия отрицает любую причастность к удару.

Сейчас россияне проводят поисковую операцию, судьба экипажа и находившихся на борту военных пока неизвестна.

Однако, позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российский военный самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО, сообщает «ТАСС».

По словам Конашенкова, российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – сказал Конашенков.

Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и намеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

«Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от самолета Ил-20 ВКС России, заходившего на посадку», – сказал Конашенков.

Он добавил, что РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

К полудню вторник 18 сентября из воды подняты обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ,.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», – заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

К поиску разбившегося Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России. В Минобороны отметили, что на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытное судно проекта 11982 «Селигер».

«На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер ГНОМ» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование», – сказали в ведомстве.

Напомним, российский самолет исчез с радаров 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии. На борту самолета находились 14 военных.

«CNN»