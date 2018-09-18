Возвращение в строй списанных танков. О создании резерва обороны в Украине

В прошлую пятницу завершились очередные учения в ВСУ, однако они показались настолько важными, что на полигон Гончаровское пригласили не только начальника Генерального штаба Виктора Муженко, но и иностранных военных атташе.

Речь идет о заключительной части 45-дневных учебных сборов отдельной танковой бригады Корпуса резерва. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов

«Если раньше мы наблюдали в основном за подготовкой резервистов первой очереди, это тот резерв, который идет на доукомплектование боевых частей, то сейчас мы ведем речь о подготовке резерва второй очереди. Это военнослужащие, которые идут на комплектование военных частей резерва – частей, который заново формируются, которые полностью комплектуются резервистами», – прокомментировал учения генерал армии Муженко.

Пока совершенно непонятно с нумерацией новой части и речь идет либо о 3-й или 5-й танковой бригаде, но это в принципе не важно. Важно то, что впервые за 27 лет истории независимой Украины предприняты реальные шаги для формирования резервного танкового подразделения – по советским меркам кадрированной дивизии (или полка исходя из заявленной численности в 3 тыс. человек).

Принцип остался тот же, как при СССР – формируются все структуры, нужные для разворачивания бригады (в данном случае три танковых батальона), укомплектовываются танками и необходимой техникой, штатными офицерами (на уровне 10% от необходимой численности) и во время мобилизации конкретные штатные должности укомплектовываются конкретными военнослужащими запаса. Боевое слаживание по идее должно происходить достаточно регулярно (по крайней мере, раз в год) на подобных 45-дневных сборах.

Интересен и выбор матчасти для танковой бригады резерва – это танки Т-72, восстановленные нашими танкоремонтными заводами и модернизированные по стандартам ВСУ. Выбор был достаточно ожидаемым – еще с советских времен танк Т-72 считался более простым для освоения личным составом, чем, например, Т-64 (и во многом именно поэтому пользовался огромным спросом в «развивающихся странах» Азии и Африки).

На момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе официально танк Т-72 на вооружении ВСУ не состоял. Всего около двух десятков Т-72 находились в учебных частях – в «Десне», на Яворовском полигоне, в Харькове – для подготовки механиков-водителей инженерных машин на базе танка.

Однако в связи с разворачиванием новых бригад и потерями достаточно большого количества Т-64 потребовалось много танков. Поэтому осенью 2014 г. Т-72 был принят на вооружение ВСУ. На тот момент это была вынужденная мера, так как по огневой мощи, системе управления огнем и бронезащите танк Т-72 уступает Т-64, а обеспечение запчастями и подготовка экипажей двух по сути разных танков представляют огромную логистическую проблему. Впоследствии с принятием на вооружение еще и Т-80 ситуация со снабжением только ухудшилась, но, по всей видимости, это издержки военного времени – вряд ли кто-то оставит на вооружении армии после войны сразу три типа танков с совершенно разными подходами к обслуживанию и применению.

Поэтому в танковые бригады Т-72 не пошли, а были отданы на вооружение «новых» мотопехотных и моторизованных бригад, сформированных преимущественно на базе батальонов территориальной обороны. Причем танки получили новую систему динамической защиты, радиостанции турецкой компании Aselsan и «Лыбидь-К-2РБ» (фактически Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд»), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» и другие элементы модернизации «по-украински».

На испытаниях находится и совершенно новая модификация от Киевского бронетанкового завода, которая получила название Т-72АМТ. На этот танк установлены российские двигатели В-84-1, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением (от танка Т-64БВ), комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72УА, только с частичным применением элементов комплекса «Нож», ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80 и т. д.

Интересной особенностью является возможность применения танковой управляемой ракеты «Комбат» разработки и производства Киевского государственного конструкторского бюро «Луч» с максимальной дальностью стрельбы в 5 км.

Однако, судя по неофициальным сведениям, испытания машины идут крайне непросто и на данный момент речь о принятии этого варианта модернизации основной модификации Т-72А речи не идет.

Возвращаясь к бригадам резерва, стоит отметить, что подобные формирования (по крайней мере, мотопехотные) создаются при каждом оперативном командовании, которых, напомним, на сегодня четыре – «Запад» (штаб – в г. Ровно), «Восток» (г. Днепр), «Север» (г. Чернигов) и «Юг» (г. Одесса) – и несут номер «6х».

На сегодня. по данным Министерства обороны Украины, оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет более 158 тыс. человек, что позволяет говорить о довольно мощной составляющей боеготовности Вооруженных сил.

В целом же можно говорить, что тенденция создания резервных бригад в наших условиях весьма правильная – вряд ли когда-то Украина сможет содержать армию, по численности сопоставимую с российской. Именно поэтому за подготовленным резервом и созданием реально работающей системы территориальной обороны будущее.

Михаил Жирохов, «ДеловаяСтолица»