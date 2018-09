«Грузинский» след «украинской» ракеты пущенной российским «Буком» и сбившей «Боинг-777»

17 сентября МО РФ сообщило, что ракета 9М38 от зенитного комплекса Бук, за номером 886-847-379 была произведена в 1986 году. Именно ее обломки нашли следователи в районе падения сбитого малазийского Боинга.

Министерство обороны России заявило, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года, принадлежала украинской воинской части. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин. Об этом на пишет редакция портала «Cyxymu.Info».

Российское Минобороны якобы установило, что ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Боинг», в декабре 1986 года передали в воинскую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР.

Ракету № 886-847-379 в том же году поставили в Украину, в воинскую часть ВС СССР №20152, которая после распада СССР получили номер 223 ВСУ.

И именно из этой в/ч № 223 Грузия закупила 6 единиц зенитно-ракетного комплекса Бук-М1, конечно со своими ракетами. Вот что заявлял еще при Януковиче некий украинский депутат: «Комплексы «Бук-М1″ были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным».

Это все фотографии с грузинской военной базы в Сенаки, где хранились эти Буки, так и не успевшие вступить в боевые действия. Всех их, вместе с ракетами захватили российские оккупанты после российско-грузинской войны в августе 2008 и вывезли в Россию. Возможно,что одна из них была на том самом Буке, из которого российские террористы сбили малазийский Боинг.

Российские военные утверждают, что установили ракету по серийным номерам сопла и двигателя, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой.

Напомним, что это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

В день катастрофы пропагадистские масс-медиа РФ начали активно распространять сообщение «испанского диспетчера», который рассказывал о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес.

Позже он рассказал журналистам, что получил от российского канала «Russia Today» 48 тысяч долларов за то, что он вел «Twitter» от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения. В Украине он никогда не был, а в Испании и его несколько раз судили за мошенничество.

Фейк про «испанского диспетчера» пересказывал сам Владимир Путин, комментируя катастрофу.

Через четыре дня после трагедии Минобороны РФ представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского «Бука». Однако, международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками «снимки» – подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, былиотредактированы в фоторедакторе.

В июне 2015 года очередную версию уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании «ключевого свидетеля» – «техника боеприпасов», который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

Также российский «Первый канал» обнародовал «сенсационный снимок со спутника», на котором якобы украинский истребитель стреляет в Boeing. В Bellingcat проанализировали фотографию и установили, что это коллаж с Гугл и Яндекс-карт и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

Позже российский концерн «Алмаз-Антей», выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного «расследования», в котором говорилось, что MH17 был действительно сбит «Буком», но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии.

Кроме того, жители села Зарощенское, которое в РФ определили как место запуска ракеты по малайзийскому «Боингу», опровергли версию «Алмаз-Антея».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал заявление Минобороны России о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг», якобы имеет украинское происхождение.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», – сказал Турчинов.

В тоже время, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия распространяет фейки, когда говорит об украинском происхождении ракеты, которая сбила рейс МН17 в Донецке в 2014 году, а некоторые украинские средства массовой информации ретранслируют российскую пропаганду. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.

На вопрос журналистов, как он может прокомментировать обвинения России в том, что ракета, которой рейс МН17 якобы был сбит украинской ракетой, Парубий ответил:

«Это очередной информационный фейк и Украина уже должна бы получить иммунитет к ним. Фактически каждую неделю мы получаем потоки российской пропаганды и лжи, задача которой заключается в одном: заставить усомниться».

По его словам, России важно, чтобы черное назвать белым, важно ввести украинцев в хаос и смятение.

Он добавил, что в течение нескольких лет лучшие международные специалисты изучали все доказательства и пришли к выводу, что в трагедии с МН17 виновата именно Россия.

«Кроме того, чтобы не обращать внимания на эти фейки, нам крайне важно на этой сессии внимательно подойти к вопросу информационной безопасности», – подчеркнул Парубий.

Спикер Рады отметил, что вопрос информационной безопасности в период выборов является одним из ключевых, когда «не только часть украинских территорий оккупирована, но и часть информационного пространства тоже оккупирована».

Он пожаловался на то, что некоторые украинские СМИ ретранслируют российские фейки и пытаются их перенести на украинскую территорию.

«Мы должны очень серьезно, на уровне закона подумать, как не допустить того, чтобы в гибридной войне, которую ведет Путин и РФ против Украины, не давать шансов делать наступления для их информационных войск, используя информационное поле Украины», – заявил Парубий.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что озвученная Российской Федерацией информация об украинском происхождении ракеты «Бук», сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, свидетельствует о том, что Москва не отказалась от своих планов по обострению ситуации. Такое заявление министр сделал сегодня на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, пишет «Интерфакс-Украина».

«Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию», – сказал Полторак.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании добавил, что независимое расследование показало, кто причастен к атаке самолета «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.

«Это еще один пример российской дезинформации», – сказал Уильямсон.

Основатель международной исследовательской группы «Bellingcat» Элиот Хиггинс назвал «актом отчаяния» озвученную Российской Федерацией информацию об украинском происхождении ракеты «Бук», сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом.

Как известно, группа «Bellingcat» проводила собственное независимое расследование причин катастрофы МН17, также недвусмыленно указавшее на «российский след».

В интервью «Цензор.НЕТ» Хиггинс заявил, что заявление Минобороны РФ это «скорее всего акт отчаяния в преддверии заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором MH17, без сомнения, будет одной из главных тем».

Их версии о том, что фотографии «Бука» были подделаны, похоже, были позаимствованы из блогов сторонников теории заговора и сообществ «правдоискателей» причин крушения MH17, что явно свидетельствует о крайнем отчаянии», – сказал основатель «Bellingcat».

Он напомнил, что большая часть информации о ракете была получена в результате анализа фрагментов, найденных на месте крушения и извлеченных из тел погибших. Эта информация была опубликована в докладе Совета Безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board) и оглашена Совместной следственной группой (JIT) во время пресс-конференции.

«Так что о них было мало что известно до пресс-конференции Совместной следственной группы в начале этого года, во время которой был продемонстрирован большой обломок, хотя они не утверждали категорически, что он имеет отношение к MH17, а лишь сказали, что он был найден в Украине», – подчеркнул Хиггинс.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17 pic.twitter.com/rZFzZgghvF

По его словам, данные, опубликованные сегодня, по-видимому, основаны на засекреченных российских документах.

«Хотя мы не можем считать достоверной какую-либо информацию, распространяемую Российским оборонным ведомством, поскольку в прошлом их часто ловили на вранье и использовании сфабрикованных доказательств. Минобороны России не интересует истина, поэтому они часто распространяют разные версии событий и доказательства», – добавил основатель «Bellingcat».

О том, что заявление Минобороны РФ о недостоверности некоторых данных Международной следственной группы (JIT) по катастрофе МН17, является недостоверным, Хиггинс написал в твиттер. Он отметил, что конвой, перевозивший «Бук», попал не только на видео, но и был зафиксирован со спутника. таким образом, по мнению Хиггинса, видео не может быть фейком.

Также эксперт прокомментировал заявление РФ о якобы фейковой фотографии из доклада JIT.

«РФ прав, говоря, что машина движется в неправильном направлении анимации JIT. Однако, местоположение, на котором была сделана фотография, отличается … Российское министерство использует это, чтобы ошибочно заявить, что фотография подделана», – написал он.

Something else from the Russian MoD video, they use the following animation from the JIT to claim one of the photographs is fake. This is misleading, and based on an error in the original JIT animation 1/5 pic.twitter.com/DqXryjA2gV

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018