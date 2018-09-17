Нельзя забыть Гонгадзе и нельзя ходить на 112-й и NewsOne, – Муждабаев

Каждый человек несет в это жизни ответственность за свои слова и поступки. Многие сейчас, на четвертый год российской агрессии многие работаю на Путина, становясь его агентами влияния. И так жить нельзя…

Этот ролик навеяли мне последние дни… Кружение политиков и журналистов вокруг Кучмы и Ко, хождения/работа самых беспринципных из них на российских пропагандистских телеканалах, расквартированных в Украине лишь с одной целью – для борьбы с ней. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев

Борьбы смертельной, в которой не может быть компромисса, победитель в которой может быть только один. Это нельзя оправдать ничем – ни глупостью, ни корыстью, ни популизмом.

Не знаю, как для вас, а для меня таких журналистов и политиков с приставкой «украинский» не существует. Потому что они работают на Путина, на Россию, и если иметь хоть немного мозга, то этого невозможно не понимать. Можно делать вид, что не понимаешь.

Айдер Муждабаев, YouTube