В России обвинили Украину в «геноциде крымчан с помощью химической атаки»

Руководство завода «Титан» расположенного в оккупированном Армянске подало жалобу в ФСБ и Следком, где обвиняет Украину в «мести» населению оккупированного полуострова.

Руководство завода «Крымский титан» направило в ФСБ России и Следственный комитет России заявления о возбуждении уголовного дела против властей Украины после выброса вредных веществ на севере Крыма. Документом от руководства предприятия располагает редакция «Новой Газеты».

В заявлении утверждается, что кислотонакопитель завода «расположен на границе Крыма и Херсонской области, и одна из его частей неподконтрольна мониторингу».

В заявлении руководство предприятия обвиняет Украину в «мести населению республики Крым» и провоцировании экологической катастрофы.

На сайтах российский силовых ведомств – Следственного комитета и ФСБ – на данный момент нет информации о получении такого заявления.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном».

Из города эвакуировали детей, так как концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, а работу завода приостановили на две недели.

Роскомнадзор заявил о взыскании с завода 736,8 млн рублей (около 300 млн грн) за негативное воздействие на экологию в Армянске.

Украинские правоохранители рассматривают три версии происходящего на заводе.

«Новая Газета»