Российские банки оспаривают арест своих акций в Украине

Банки с российским государственным капиталом подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций. Соответствующие жалобы поступили в Кассационный гражданский суд Верховного Суда 14 сентября.

Верховный Суд Украины 14 сентября получил три апелляционные жалобы на решение Киевского апелляционного суда от 5 сентября о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму близких к экс-владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому лиц и аресте акций «дочек» российских банков, сообщает «Интерфкс-Украина».

«Передано судье», – такое состояние рассмотрения всех четырех документов указано на сайте Верховного Суда.

В случае ходатайства судьей указана Юлия Черняк, в случае жалоб вместе с ней как судьей-докладчиком дело будут рассматривать члены коллегии Борис Гулько и Дмитрий Луспеник.

Как сообщалось, Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине– ВЭБа, ВТБ и Сбербанка, – чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы на 160 млн долларов.

5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции трех украинских «дочек» российских госбанков.

«Интерфкс-Украина»