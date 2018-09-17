Под Генпрокуратурой Украины прошла акция протеста против экстрадиции Тумгоева в Россию

Националисты протестовали против выдачи по запросу российских правоохранительных органов Тимура Тумгоева. В результате стычки с полицией пострадало семь полицейских. Позже наряд полиции приехавший в офис организаторов акции, обнаружил там развешанные на стенах флажки со свастикой и портрет Гитлера.

Возле здания Генеральной прокуратуры в понедельник утром произошли столкновения между сотрудниками полиции и Нацгвардии с одной стороны и представителями националистических организаций «Свобода» и С14 с другой. Об этом сообщил корреспондент «Левый Берег».

Был применен слезоточивый газ.

Националисты вышли на акцию протеста в связи с экстрадицией россиянина Тимура Тумгоева в РФ. По данным Генеральной прокуратуры, Тумгоев воевал в Сирии против проасадовских сил на стороне НВФ, входящего в структуру «Исламского государства».

Некоторые политические силы восприняли высылку как сотрудничество Генпрокуратуры с ФСБ и решили пообщаться с генпрокурором Юрием Луценко.

Акція під Генпркуратурою. Опубліковано Дмитром Корчинським Неділя, 16 вересня 2018 р.

Внутрь Генпрокуратуры их не пустили сотрудники правоохранительных органов. В ответ националисты подожгли мусорный бак прямо у входа в Генпрокуратуру. Огонь тушили из шлангов через двери и верхний этаж здания.

На акции присутствовали несколько народных депутатов, в том числе Андрей Ильенко (внефракционный) и Юрий Тимошенко («Народный фронт»).

В ходе беспорядков у здания ГПУ пострадали семеро правоохранителей, сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Під час акції біля Генеральної прокуратури України постраждало семеро поліцейських (ОНОВЛЕНО)При спробі потрапити в… Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 17 вересня 2018 р.

«Согласно представленной в КГГА заявки киевской городской организации одной из политических партий, под зданием Генеральной прокуратуры Украины сегодня проходила акция протеста. Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались порорваться в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок», – сообщили в полиции в сообщении.

После этого участники акции пытались повредить входные двери здания, а из помещения – применили огнетушители.

Наряд полиции приехал в офис по улице Предславинская, 12 в Киеве искать активистов, которые в понедельник пикетировали Генпрокуратуру. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной полиции.

Інформація про штурм офісу у Києві не відповідає дійсностіУ соцмережах активісти почали поширювати інформацію про… Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Перед этим лидер националистического движения С14 Евгений Карась написал в Facebook, что полиция «штурмует офис ветеранов ОУН и Айдара, которые бунтовали под ГПУ».

По его словам, в помещении забаррикадировались активисты, среди которых Вита Заверуха и руководитель ветеранского союза Евгений Строкань.

Предславинська 12, зараз міліція штурмує офіс ветеранів ОУН і Айдару, які бунтували під ГПУ.Хлопці забарикадувалися в… Опубліковано Євгеном Карасем Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Карась попросил всех неравнодушных ехать на помощь.

Но полиция опровергла информацию о штурме.

«Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности … В настоящее время под зданием действительно находятся работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины», – говорится в сообщении правоохранителей.

По их словам, сейчас полицейские ожидают разрешения владельца помещения на проведение осмотра и других следственных действий.

Сам Строкань, назвавшийся руководителем организации «Неизвестный патриот», в комментарии «Украинской Правде» сообщил, что когда приехала полиция, его в помещении не было. Правоохранители позвонили ему и предложили приехать к ним на беседу. Деталей не сообщили.

По его словам, этим офисом действительно пользуются ветераны АТО, среди которых много «айдаровцев». Он находится на цокольном этаже многоэтажки.

Как рассказал Строкань, ему также позвонила владелица ателье поблизости от их помещения и сообщила, что приехали 9 полицейских с автоматами и окружили здание.

Корреспондент «Украинской правды» сообщил с места события, что в помещении ветеранов АТО выбиты двери в две комнаты, вещи внутри разбросаны, людей нет.

По его словам, под домом собрались общественные активисты, атошники, представители ОУН, народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко, нардеп от Радикальной партии Ляшко Оксана Корчинская, а также экс-первый заместитель председателя правления «Укргаздобычи» и владелец издания «Инсайдер» Алексей Тамразов. Последний сказал, что оказался здесь случайно, поскольку как раз проезжал мимо.

Корреспондент рассказал, что внутри лежат разбросанные паспорта добровольцев, в том числе российский, на стенах свастика и портрет Гитлера.

Корчинская заявила, что «это попытка скомпрометировать добровольческое движение: портрет Гитлера и свастику подбросила полиция».

Строкань заявил, что никогда раньше ни Гитлера, ни свастику в помещении не видел.

Как сообщил УП Анатолий, житель подъезда, в котором расположен офис, «это было нежилое помещение, но его арендовало какое нелегальное предприятие».

«Впоследствии добровольцы принудительно выселили предприятие и заняли помещение сами. У жителей этого подъезда был конфликт с теми людьми, которые жили в этом «офисе». Они устроили пожар. Мы вызвали пожарных и полицию. Эти «добровольцы» бегали пьяными с пистолетами и угрожали нам. Я написал заявление в полицию. Та заверила, что проведем воспитательную работу. На этом все и закончилось», – рассказал он.

Он добавил, что «здесь постоянно жила компания молодых людей, которые ходили постоянно в камуфляже и пьяные».

По этим фактам стычки по ГПУ правоохранители открыли уголовные производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство).

«Левый Берег»