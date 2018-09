Чего я не услышал на YES о будущем Украины, – Шимкив

С 13 по 15 сентября в Киеве прошла ежегодная пятнадцатая встреча Yalta European Strategy (YES) под названием Будущее поколение всего или The Next Generation of Everything.

Известны спикеры, чрезвычайные модераторы, которые часто знают больше спикеров, лидеры мирового и украинского общества, политики, дипломаты, бизнесмены, эксперты и активисты обсуждали будущее. Будущее не только мира, США, Европы, технологий и вызовов, но и будущее Украины, пишет на страницах «Нового Времени» заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив.

Мы находимся на пороге выборов и в полноценном водовороте избирательного процесса, а следовательно, будущее Украины должно было бы стать квинтэссенцией дискуссии конкурентов украинской забега. Так думалось организаторам, но реальность выдалась другой. Были эмоции, слоганы, шутки, иногда содержание, но вопрос видения будущего Украины, по крайней мере для меня, остается не раскрытым. Были ли ожидания услышать целостную подробную картину? Ограничение во времени вряд ли давало такую ​​возможность, но демонстрация понимания проблем, и постановка сложных вопросов является важным компонентом во время избирательной гонки. Что же я не услышал о будущем Украины.

Демография. Вопрос значительно глубже, чем определение количества населения Украины, имеет отношение не только к количеству избирателей, как отметил один из выступающих, но и к уровню ВВП на душу населения.

Сегодня в мире и Европе мы наблюдаем мощные миграционные процессы, которые влияют на развитие и политику стран ЕС. Что будет с Украиной? Готовы ли мы к ним? Миллионы украинцев мигрируют в развитые страны для самореализации – это обидно, но факт и схожие процессы происходили во многих странах мира.

Вопрос, каким образом и за счет каких иммигрантов, будет меняться демография страны в будущем? Как это повлияет на культурные и межконфессиональные отношения в обществе? Есть ливидение этого процесса, вроде польской стратегии по отношению к украинцам? Кроме внешней миграции, мы имеем внутреннюю миграцию, частично этот вопрос внутренне перемещенных лиц в результате российской агрессии на востоке, но мы имеем фактор урбанизации, и уменьшение сельского населения, доля которого в Украине достаточно высока – 30%. И это при условии видения страны мощным аграрным государством. Рождаемость и долголетие отдельные вызовы для пенсионной системы.

Экономика. Недостаточно заявлений, что у нас будет «прозрачная», «открытая», «рыночная» и еще несколько эпитетов страна. В видении будущего хочется видеть конкретику: стратегические индустрии и судьба креативной экономики, позиционирование: добыча сырья, переработка, логистический хаб или производство, структура и энергетический баланс страны, финансово-налоговое позиционирование в глобальном контексте, и т. д.

Как и где национальный прагматизм в экономике восполняется открытым рынком? Имея географически большую, многоклиматическую, и многоиндустриальную страну что мы с этим всем делаем, и особенно с индустриями 1.0 и 4.0.

На чем зарабатываем как страна? Какими брендами или достижениями будем гордиться на мировом рынке? Где наш «голубой океан»? Что там с приватизацией и государственной экономической инфраструктурой? Стимулирование среднего и малого бизнеса, кредитование, субсидии и государственные заказы. А как там с портами, дорогами, реками, аэропортами и т.д.? И строим ли гиперлуп, дороги для автономных автомобилей, зоны для беспилотников, а может даже космодром?

Политика. По геополитическому позиционированию – все понятно, хотя и не все, к сожалению, с легкостью называют Россию угрозой и агрессором. Вектор НАТО и ЕС нас объединяет.

А как насчет регионального лидерства? Есть ли у нас амбиции? В отдельных вопросах дипломатии нам наконец надо определиться как сотрудничать с международными партнерами по важным вызовам. Или у нас «отдельный» или «новый» путь? Какой тогда и каким видится результат? Каковы в будущем украинские государственные институты, и как будет структурирована государственная власть в Украине? В политических видениях главное не создавать неоправданные ожидания, и особенно в вопросах, которые от нас не зависят.

Условия жизни для людей. Самый сложный вопрос для конкретики, и самый простой для популистской риторики. Говорить о бедности, уровне зарплат, безработице, образовании, здравоохранении, справедливости и безопасности надо в конкретных показателях.

А может попробовать описать условия жизни рядового украинца через 5? 10? 20 лет? И как производную понять, какой должна быть экономика? Кстати, видение Мартина Лютера Кинга в «I have a dream» описало будущее, ставшее реальностью.

Среда. Этому вопросу вообще почти не уделили внимания на YES, а в то время как мы являемся свидетелями глобального потепления, стремительного роста средних температур и климатических изменений, природных катаклизмов – ураганов, наводнений, ливней и тому подобное.

Что у нас с экологией в будущем? А с питьевой водой (одна из крупнейших мировых проблем)? Как меняется урбанистика городов на вызов природы? Как с чистотой воздуха и лесами? И что там с мусором, его разделением, переработкой и нашими свалками? Альтернативная энергетика или ядерная? Для современного государства образ устойчивого развития должна иметь экологический компонент и обязательно понимание, как Украина должна реагировать на мировые вызовы изменений среды обитания человечества.

Справедливость. Об этом много сказано одним из выступающих. Поэтому единственным для меня остался вопрос, понимают ли выступающие, как это сделать, и сколько времени длится юридически выверенный процесс перезагрузки судебной системы и общественных отношений? Критикой судебной реформы занимались все, но очень мало кто понимает временной промежуток построения системы «справедливости», потому что общество волнует только вопрос «когда?».

Наука и культура. Где Украина в мировом инновационном прорыве? У нас есть остатки инновационных индустрий, которые активно развиваются. Каким будет будущее для них? Как будет развиваться украинское образование и наука? Украинский кинематограф, музыка и современное искусство замечательные инструменты для продвижения Украины. Какое видение украинского культурного пространства и его проекция на мировые тренды?

Будущее. Во время встречи много говорили об искусственном интеллекте, биотехнологии, программировании иммунной системы, робототехнике, киберпространстве. Что нужно сделать для того, чтобы Украина стала не только свидетелем научно-технического приближения будущего, но и его полноценным игроком?

YES – это уникальная площадка, где в начале политического сезона Украины, а в этом – еще и накануне выборов, украинский политикум имел возможность представить и отработать свои тезисы и видения для широкого международного сообщества экспертов и лидеров. Модераторы сделали свои ежегодные прогнозы по США, Brexit, и отношениям с Россией, но в этом году без прогнозов по Украине. Украинские политики работали в эмоциональном плане, и сфокусировались на украинской аудитории, но без деталей.

Услышим ли мы ответы на больные вопросы, покажет время. А тем временем в кулуарах будущее поколение – next generation – политиков, предпринимателей, активистов – дискутировало вокруг конкретики строительства будущего Украины и мира уже сегодня.

Надеюсь ответы мы услышим скоро или «в следующем году в Ялте».

Дмитрий Шимкив, «Новое Время»