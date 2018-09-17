В России обменяли свободу на колбасу, – Казарин

В России на протесты выходит поколение школьников. Их родители обменяли политические свободы на колбасу.

Взрослое поколение отказалось от выборов и оппозиции ради бюджетных подачек. Теперь за это расплачиваются их дети. Для этих детей Путин был всегда. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Они выросли в стране, режим которой живет поперек всего, что им близко. Со всех телеэкранов им обещают только войну, скрепы и духовность.

А впереди у них – железный занавес и омоновские дубинки. Так себе перспектива, когда тебе 16. Родители продали их в рабство за чечевичную похлебку.

Хороший пример того, как бумеранг всегда возвращается.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»