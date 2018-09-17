Влажные мечты о смени власти в России. О ситуации в Приморье

Последние местные и региональные выборы в России преподнесли некоторые «сюрпризы». Правящая партия «Единая Россия» потерпела ряд политических поражений.

Не стало исключением и ситуация в Приморье, на губернаторских выборах. Однако тут выявился один тонкий «нюанс» – претендент второго тура, требующий честных выборов, уже поспешил поклясться в личной преданности Путину. Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Лопни моя селезенка, никогда не думал, что скажу это, но – выборы в России становятся интересными! Оказывается, этот чувак в Приморье, которого подвинули от губернаторов во втором туре – какой-то местный мини-олигарх застройщик. Поддерживающий коммунистов. Но успевший уже поклясться в верности Путину. От путинизма там Федерация кикбоксинга, от коммунизма Общероссийская Общественная организация «Дети Войны». Слияние трендов полное. И теперь он объявил голодовку, требуя честных выборов.

Лопни моя селезенка, никогда не думал, что скажу это, но — выборы в России становятся интересными! Оказывается, этот… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Алексей Навальный уже призвал всех своих сторонников поддержать отодвинутого от кормушки чувака. Либеральная общественность присоединилась к нему в полном составе, мрея о сменяемости власти.

Давайте на пальцах. Капиталист – коммунист (гы), изымающий у города землю, чтобы строить там свое панельное говно и продавать по ценам Лас-Вегаса – ни у кого же нет сомнений, как в России становятся миллионерами застройщиками, правда? – объявляет голодовку за честность (о, боги, боги), требуя независимых выборов (коммунист требует выборов, Карл), а либеральная общественность призывает людей садиться в тюрьму, чтобы сменить миллионера с портретом Путина на миллионера с портретом Сталина, дабы дать стране возможность сделать очередной шаг от простого обворовывания населения к обворовыванию с расстрелами.

И это они на полном серьезе называют выборами и зарождением гражданского общества.

О том, что девять из десяти российских либералов живут в розовых очках, я уже понял, но инстинкт самосохранения-то должен бы все же присутствовать, казалось бы.

Да. Но нет.

Это просто как-то невероятно прекрасно.

Но. Что нам об этом надо знать.

Как только прекраснодушные либералы, защищая честные выборы и свободу слова, выберут себе на шею коммунистов, те обязательно, неизбежно, возрождая свой Совок-2.0, полезут через поребрик.

Ров, крокодилы, дуст.

И никак иначе.

Аркадий Бабченко, Facebook