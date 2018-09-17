«Финляндизация» Украины никого не спасет, – Портников

Нужно вступать в НАТО в ускоренном порядке, пока Путин еще не может этому помешать. Задача вхождения в Альянс должна стать настоящим приоритетом украинской внутреней и внешней политики.

«Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция» – отметил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Эти слова финляндского президента, которые базируются на его многочисленных встречах и разговорах с российским коллегой, еще раз напоминают о том, как Владимир Путин и его окружение видят современный мир и как они представляют себе будущее. Я бы сказал, что они представляют себе будущее как прошлое. Как восстановление Советского Союза во всей полноте его территории и сфер влияния.

Россия Ельцина просто не смогла воспрепятствовать принятию в НАТО бывших стран Варшавского Договора, влияние в которых Москва считала своей естественной «добычей» после победы союзников над нацистской Германией. Россия Путина категорически возражала против присоединения к НАТО стран Балтии, однако тоже не много могла сделать, чтобы воспрепятствовать этому процессу.

Однако именно в это время – и на фоне повышения нефтяных цен – в Москве приходят к мнению, что для будущей империи нужно спасти все то, что можно еще спасти. И для такого спасения неприсоединение нужной страны к НАТО – важное условие, так как Россия не хочет вступать в открытый военный конфликт с цивилизованным миром, она хочет побеждать с помощью гибридных войн и специальных операций.

К Украине и Финляндии тут, конечно же, разные подходы. Украина покинула империю совсем недавно, поэтому задача Кремля – вернуть ее как территорию, сделать частью прообраза нового государства – Евразийского Союза (возможно, без западных областей, которые расцениваются как раздражитель). Вот почему в Кремле так реагируют даже не на стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, а на банальное соглашение об ассоциации с ЕС.

Не должны быть подписаны документы, которые будут затруднять аннексию украинской территории, которые придают Украине вид состоявшегося, а не временного государства.

В этом есть логика: президент Путин вначале заставил президента Армении Сержа Саргсяна отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС, а потом принудил Армению к вступлению к Евразийский экономический союз – несмотря на очевидное сопротивление других российских сателлитов, Беларуси и Казахстана. Тот же сценарий готовился и для Украины – но благодаря Майдану мышеловка захлопнулась только для Армении.

Финляндия покинула Российскую империю 100 лет назад, сторонники ее независимости победили местных большевиков сразу после Октябрьского переворота и спустя еще 20 лет, во время кровопролитной «зимней войны». Поэтому после Второй Мировой войны Москва сохранила государственный суверенитет Финляндии и даже не стала навязывать ей коммунизм. Платой за это стала так называемая «финляндизация» – зависимость Хельсинки от Москвы во внешней политике и экономике, ограниченность в критике политики СССР.

Финляндия занимала особое место в сфере влияния СССР – и, судя по позиции Путина, он захотел ее на это особое место возвратить. Разумеется, после того, как покончит с Украиной.

Евросоюз в такой ситуацией не проблема. А вот НАТО – проблема. И в Москве прекрасно это понимают. А в Хельсинки – судя по словам президента Финляндии и социологическим опросам, во время которых большинство финнов продолжают выступать против присоединения к НАТО – нет. Потому что срабатывает синдром «финляндизации» – если не злить Путина, он тебя не тронет.

А все ровным счетом наоборот. Нужно сопротивляться. Нужно вступать в НАТО в ускоренном порядке, пока Путин еще не может этому помешать. Это – самый верный путь к спасению.

А «финляндизация» никого больше не спасет. Ни финнов, ни украинцев. Политика соглашательства с агрессором может привести только к утрате суверенитета страны, политическая элита и общество которой не способны к правильной оценке рисков и угроз.

Виталий Портников, «Espreso.TV»