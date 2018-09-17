В Киеве началась миссия экзархов патриарха Варфоломея

Прибывшие в Киев архиепископ Даниил и епископ Илларион, назначенные экзархами патриарха Варфоломея для завершения подготовки томоса об автокефалии украинской церкви, провели встречу с президентом Украины Порошенко.

Архиепископ Памфилийский Даниил из Соединенных Штатов и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады, которые назначены экзархами патриарха Варфоломея в Киеве, в понедельник приступили к своей миссии. Об этом сообщает «Левый Берег».

Свою первую встречу они провели с президентом Петром Порошенко на Банковой.

«Мы представляем лично вселенского патриарха Варфоломея и одновременно священный Синод Вселенского патриархата, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом о начале процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви. Мы находимся на прямой, которая ведет к финишной линии», – заявил архиепископ Даниил.

Священнослужитель подчеркнул, что они приехали в Украину не для раскола украинского православия, а наоборот, принести единение.

«Мы готовы к сотрудничеству к УПЦ Киевского патриархата. Готовы к сотрудничеству и хорошему диалогу с УПЦ в лоне Русской православной церкви. А также с УАПЦ. У нас нет никаких предостережений для того, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, услышать их мнение», – заявил он.

Зустріч з Екзархами Вселенського Патріархату Вітаю у Києві у якості екзархів Вселенського Патріархату Його Преосвященство Архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даніїла і Його Преосвященство Єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона. Українці сотні років молилися, щоб мати Єдину Помісну Православну Церкву. Взори українців були спрямовані на Матір-церкву на Константинополь. Приємно, що Господь почув наші молитви. Приємно, що ми спільно пройшли цей шлях і, можна сказати, вийшли на фінішну пряму.Дякую за великий особистий внесок екзархів Вселенського Патріархату Даніїла і Іларіона, щоб Єдина Помісна Православна Церква наблизилася. Ми віримо, це точно стане можливим. Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 17 вересня 2018 р.

Экзархи также привезли с собой письмо Варфоломея к Порошенко, в котором он снова подтвердил намерение даровать Украине автокефалию.

Напомним, Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей. В апреле 2018 года президент Петр Порошенко подписал соответствующее обращение к патриарху Варфоломею. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию. 31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

«Левый Берег»