Турчинов: Российское заявление об украинской ракете сбившей «Боинг» – очередной фейк

Турчинов подчеркнул, что заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием.

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал заявление Минобороны России о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг», якобы имеет украинское происхождение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», – сказал Турчинов.

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета, которой был сбит в MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в РФ.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее в Совместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий так же назвал заявление Минобороны России фейком и пожаловался на захват Россией информационного поля Украины.

«Интерфакс-Украина»