Украина разработала план пересмотра всех договоров с Россией, – Климкин

Глава внешнеполитического ведомства Климкин пообещал, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров.

Украина совершит пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума в Киеве, сообщает «Европейская Правда».

Он пояснил, что Украина сознательно не прекращала действие договора с Россией.

«Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой «трешки Януковича» (процесса в Лондоне о политическом характере займа в $3 млрд)», – заявил министр.

Климкин также анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

«То же самое будет с договором по Азову — конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», – добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти.

«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана — это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», – сказал он.

«Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах», – пояснил Климкин.

Напомним, что ранее сообщалось фактической виртуализации дипломатических отношений между Россией и Украиной.

«Европейская Правда»