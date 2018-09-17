Парубий назвал фейком заявление Минобороны России о причастности Украины к катастрофе малайзийского «Боинга»

Спикер Верховной Рады Украины Парубий пожаловался, что Россия оккупировала информационное поле Украины и распространяет свои фейки через украинские масс-медиа.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия распространяет фейки, когда говорит об украинском происхождении ракеты, которая сбила рейс МН17 в Донецке в 2014 году, а некоторые украинские средства массовой информации ретранслируют российскую пропаганду. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, передает «Украинская Правда».

На вопрос журналистов, как он может прокомментировать обвинения России в том, что ракета, которой рейс МН17 якобы был сбит украинской ракетой, Парубий ответил:

«Это очередной информационный фейк и Украина уже должна бы получить иммунитет к ним. Фактически каждую неделю мы получаем потоки российской пропаганды и лжи, задача которой заключается в одном: заставить усомниться».

По его словам, России важно, чтобы черное назвать белым, важно ввести украинцев в хаос и смятение.

Он добавил, что в течение нескольких лет лучшие международные специалисты изучали все доказательства и пришли к выводу, что в трагедии с МН17 виновата именно Россия.

«Кроме того, чтобы не обращать внимания на эти фейки, нам крайне важно на этой сессии внимательно подойти к вопросу информационной безопасности», – подчеркнул Парубий.

Спикер Рады отметил, что вопрос информационной безопасности в период выборов является одним из ключевых, когда «не только часть украинских территорий оккупирована, но и часть информационного пространства тоже оккупирована».

Он пожаловался на то, что некоторые украинские СМИ ретранслируют российские фейки и пытаются их перенести на украинскую территорию.

«Мы должны очень серьезно, на уровне закона подумать, как не допустить того, чтобы в гибридной войне, которую ведет Путин и РФ против Украины, не давать шансов делать наступления для их информационных войск, используя информационное поле Украины», – заявил Парубий.

Как сообщалось, российские военные утверждают, что ракета, которой сбили рейс MH17 на Донбассе в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине.

«Украинская Правда»