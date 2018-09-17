Российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы, – Климкин

Дипломатические отношения между Россией и Украиной, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства все более и более виртуализуются.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы РФ. Об этом он заявил, выступая на 7-м Евроатлантическом форуме в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«По российским консулам. Мы уменьшили их число здесь, в Украине. Выгнали всех, кто работал на службы. На самом деле там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве – здесь спецслужбы российские, там наши консулы» – сказал Климкин.

Министр также добавил, что Украина ощущает недостаток в консулах в России, на территории которой находятся почти 3 млн украинцев.

«Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными», – отметил он.

Напомним, в воскресенье швейцарская газета Sonntags-Zeitung написала, что по оценке одного из местных агентств по безопасности, примерно каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является действующим или бывшим сотрудником спецслужб РФ. Российское посольство в Швейцарии назвало эту оценку необоснованной.

«Интерфакс-Украина»