В России снов повторили «мантру» о причастности Украины к катастрофе малайзийского «Боинга»

Минобороны РФ заявило, что малайзийский «Боинг» был сбит украинской ракетой. Российские военные утверждают, что в 1986 году передали ракету в воинскую часть в Тернопольской области.

Министерство обороны России заявило, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года, принадлежала украинской воинской части. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, передает «Медуза».

Российское Минобороны якобы установило, что ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Боинг», в декабре 1986 года передали в воинскую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР.

Российские военные утверждают, что установили ракету по серийным номерам сопла и двигателя, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой.

Напомним, что это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

В день катастрофы пропагадистские масс-медиа РФ начали активно распространять сообщение «испанского диспетчера», который рассказывал о том, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Позже он рассказал журналистам, что получил от российского канала «Russia Today» 48 тысяч долларов за то, что он вел «Twitter» от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения. В Украине он никогда не был, а в Испании и его несколько раз судили за мошенничество.

Фейк про «испанского диспетчера» пересказывал сам Владимир Путин, комментируя катастрофу.

Через четыре дня после трагедии Минобороны РФ представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского «Бука». Однако, международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками «снимки» – подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, былиотредактированы в фоторедакторе.

В июне 2015 года очередную версию уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании «ключевого свидетеля» – «техника боеприпасов», который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25. Также российский «Первый канал» обнародовал «сенсационный снимок со спутника», на котором якобы украинский истребитель стреляет в Boeing. В Bellingcat проанализировали фотографию и установили, что это коллаж с Гугл и Яндекс-карт и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

Позже российский концерн «Алмаз-Антей», выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного «расследования», в котором говорилось, что MH17 был действительно сбит «Буком», но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии. Кроме того, жители села Зарощенское, которое в РФ определили как место запуска ракеты по малайзийскому «Боингу», опровергли версию «Алмаз-Антея».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа, которая устанавливала обстоятельства крушения самолета Malaysia Airlines, пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российском Вооруженным силам.

«Медуза»