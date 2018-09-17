Хроника российского абсурда: от вызова на дуэль Навального до интервью «страстотерпцев Солсберийских»

Прошлая неделя оказалась самой богатой на мемы в рунете за последнее время. Соцсети активно обсуждают интервью российскому телевидению подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Все больше пользователей принимают участие во флешмобе с вызовом на дуэль главой Росгвардии Виктором Золотовым оппозиционера Алексея Навального. Немало юмористических постов также посвящено новоиспеченному депутату Красногорска Джеффу Монсону. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич считает, что у событий, ставших поводом для интернет-творчества, есть нечто общее.

Лето закончилось, и вместе с пробками в нашу жизнь ворвались новости. Казалось бы, большее разнообразие и придумать сложно, но, если приглядеться, то все громкие события минувшей недели легко укладываются в одну логику, и имя ей– обратный карго-культ. Это, кстати, отечественное понятие, впервые использованное Екатериной Шульман в 2010 году.

Обычный карго-культ был популярен на островах Полинезии после Второй мировой, когда туземцы под впечатлением от американских летчиков забросили свои огороды и принялись строить взлетно-посадочные полосы из навоза и соломы, веря, что те рано или поздно сами привлекут к себе самолеты, полные еды и газировки. Ну, а обратный карго-культ означает веру туземцев в то, что у белых людей самолеты тоже из навоза – просто пиар у них лучше, а летает и пахнет все одинаково.

Но довольно теории. Вспомним присягу свежего депутата гордумы Джеффа Монсона, пообещавшего что-то невнятное, написанное явно латинскими буквами. Выборы, говорите? Конкуренция программ? Да это же все шоу. И наше – лучше.

Наш депутат сможет выучить язык и, возможно, узнать наказы избирателей не до, а после выборов. Или вызов на дуэль от главы Росгвардии генерала Золотова – тут уже обратный карго-культ обращен даже не к современности, а вглубь веков.

Духовность, нравственность, попытки ответов на расследования, прямые оскорбления, как в отношении обидчика, так и посторонних, и даже умерших, – все как-то причудливо замешено в генеральском требовании сатисфакции.

Откуда-то даже появилась новая, якобы историческая традиция – подлеца, по словам главного гвардейца, «испокон веков били по лицу и вызывали на дуэль».

Единственное, о чем Виктор Золотов помнит точно, так это о том, что офицерская честь могла быть защищена дуэлью исключительно с равными себе. Поэтому генерал сразу подчеркнул, что с обычным россиянином он бы и не разговаривал, но раз у Навального есть президентские амбиции, значит, и для поединка имеются все основания. Возможно, тем самым глава Росгвардии заявил о своих претензиях на главный пост в государстве.

Впрочем, мы не об этом. Не знаю, состоится ли в итоге заявленная схватка, но россияне, и особенно бойцы Росгвардии, отныне точно знают, как выглядел вызов на дуэль и какие эпитеты с оборотами в нем использовались.

Ну, и, наконец, вишенка на торте – беседа Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым. Постановщики западных шоу должны кусать локти и рыдать от зависти в подушку. У вас подозреваемых приглашают на интервью? И у нас.

А на важные вопросы они просто отказались отвечать, так мы и задавать их не стали. Вы ведь тоже не все интересующие нас вопросы задаете, вот и мы. Да и вообще – все у нас, как у вас, как нам кажется.

Михаил Гуревич, «КоммерсантЪ FM»