Украина планирует создать военно-морскую базу на Азовском море

Украина планирует до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море. В районе Бердянска уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера.

Украина планирует до конца текущего года создать базу Военно-морских сил Вооруженных сил на Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении правительства на странице в Facebook.

Українська військово-морська присутність на Азовському морі посилюється! В Бердянську спущено на воду два… Опубліковано Урядовий портал Неділя, 16 вересня 2018 р.

Напомним, 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море.

Это связано с агрессивными действиями Российской Федерации, в частности с тем, что в 2018 году Россия начала массово задерживать суда, которые следуют в/из украинских портов на Азовском море, для досмотра.

Госпогранслужба считает это методом экономического давления. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что это начало военно-экономической блокады Азовского побережья.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым».

Пресс-служба Кабинета министров Украины