Оккупанты на Донбассе отдали крупные промышленные объекты беглому олигарху Курченко

Все крупные экономические активы на территории оккупационного анклава «ДНР» переходят под полное управление компании «Внешторгсервис». Эту компанию напрямую связывают с беглым украинским олигархом Курченко.

«Младоолигарх»-беглец Сергей Курченко получил под свое управление крупные промышленные активы на оккупированной территории Донецкой области. Об этом пишет Дмитрий Кириллов в своей статье на страницах «Радио Свобода».

Как отмечается, активы окончательно переходят от террористической организации «ДНР» под «внешнее управление» компании «Внешторгсервис».

«Загадочную компанию «Внешторгсервис» связывают с бежавшим в Москву украинским олигархом Сергеем Курченко», – пишет издание.

«Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Отмечалось, что Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения. Сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле 2017 года и приобрели системный характер в мае-июне.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки «антрацит» под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

«Радио Свобода»