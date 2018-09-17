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Новости

Оккупанты на Донбассе отдали крупные промышленные объекты беглому олигарху Курченко

«Радио Свобода»
17 сентября 2018

Все крупные экономические активы на территории оккупационного анклава «ДНР» переходят под полное управление компании «Внешторгсервис». Эту компанию напрямую связывают с беглым украинским олигархом Курченко.

«Младоолигарх»-беглец Сергей Курченко получил под свое управление крупные промышленные активы на оккупированной территории Донецкой области. Об этом пишет Дмитрий Кириллов в своей статье на страницах «Радио Свобода».

Как отмечается, активы окончательно переходят от террористической организации «ДНР» под «внешнее управление» компании «Внешторгсервис».

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«Загадочную компанию «Внешторгсервис» связывают с бежавшим в Москву украинским олигархом Сергеем Курченко», – пишет издание.

«Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

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Отмечалось, что Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения. Сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле 2017 года и приобрели системный характер в мае-июне.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки «антрацит» под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

«Радио Свобода»

Tags: Александр Захарченко, днр, донбасс, курченко, Россия, Украина

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