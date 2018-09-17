Украина уверена идет по пути вступления в НАТО, – Альваргонсалес

В НАТО пока не видят возможности синхронизации процесса вступления в альянс Украины и Грузии, при этом подчеркивается, что эти две страны в слишком различных условиях на пути в альянс.

В НАТО не рассматривают идею синхронизации вступления Украины и Грузии в Альянс из-за слишком разной ситуации в двух странах. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью «Европейской Правде».

«Это не входит в наши планы. Мы будем принимать решение, исходя из реформ и ситуации, а она слишком разная, я на этом настаиваю. Идеи синхронизации Украины и Грузии (на пути в НАТО) у нас просто нет», – сказал Альварогонсалес.

Он также отметил, что План действий по членству в НАТО сейчас не имеет фундаментального значения, главное – это проведение реформ, изложенных в Годовой национальной программе.

«Наша оценка того, как Украина движется по этому пути – положительная. Это касается и военной составляющей, обеспечения совместимости и т.д., и демократических реформ. Сделано немало. Но впереди еще больше работы», – сказал помощник генсека.

Он напомнил, что на последнем саммите НАТО страны-члены подтвердили решение Бухареста по Украине, что однажды она присоединится к Альянсу.

«Что же касается Плана действий по членству в НАТО, то есть ПДЧ, то сейчас нет фундаментального значения, будет ли на вашем пути к членству именно ПДЧ, или любая другая аббревиатура», – добавил он.

«Европейская Правда»