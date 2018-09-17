Напрасный Путинский обман. Почему Кремлю никто не верит?

Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит, и то ли не понимает этого, то ли его это не смущает.

До четверга, 13 сентября, казалось, что на этой неделе лимит дикого безумия для Российской Федерации исчерпан. Сначала там массово избили участников антипутинского митинга. Но это бывает. Потом дети главного российского шпиона Сергея Нарышкина оказались жителями Венгрии – бездуховной страны НАТО. Странновато, но тоже бывает. Однако следом – началось совсем странное, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

В ютубе появился абсолютно сумасшедший путинский охранник – генерал Виктор Золотов. Нарядившись латиноамериканским каудильо (совершенно непонятно зачем), он на языке гопников из подворотни вызвал на дуэль сидящего в тюрьме Алексея Навального. Для любой другой страны этого было бы более чем достаточно. Но для путинской России – нет. Самый дикий трэш там приберегли на четверг.

В эфире пропагандистского телеканала RT появились подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами себя эти джентльмены называют Александром Петровым и Русланом Бошировым. Британская контрразведка, правда, утверждает, что эти имена выдуманные, но других у нас пока нет, будем эти использовать.

Интервьюировать эту парочку взялась сама главный редактор телеканала – Маргарита Симоньян. Чтобы вы понимали ее важность: у нацистов она была бы кем-то вроде «зама Геббельса». Забегая наперед, скажу, что даже она ухмылялась, закатывала глаза, потела и краснела от стыда, слушая историю Петрова и Боширова. Я же попытался в нее поверить. И вот что получилось.

Если кто еще не видел – это два здоровенных раскачанных «тела». Если верить в их историю, то два из трех дней, проведенных в Англии, они наслаждались видами готического собора в райцентре Солсбери, а вовсе не гуляли по лондонским барам. Конечно, чего еще можно ожидать от двух мужиков с физиономиями охранников концлагеря? Разумеется, их интересует только архитектура, древние куранты и самый высокий в Европе шпиль.

Да и это великолепие они, оказывается, только со второго раза увидели. В первый их приезд походу к собору помешал снегопад. Представляете себе? Бедняжки сидели на вокзале и пили кофе! В Англии туристу больше заняться нечем. Но тоже можно понять! Русский человек снега никогда не видел. Они просто испугались, не стали рисковать и решили переждать непогоду.

Британцы, правда, говорят, что в первый приезд в Солсбери они все-таки сходили прогуляться. Но не к собору, а в противоположную сторону, к дому Скрипалей. Но это мелочи! Забыли. Забыть придется еще и о том, что страстные поклонники готики ни сделали ни одной фотографии с собором, ради которого они туда и ездили. Наверное, от восхищения потеряли способность соображать. Наверное, и такое бывает.

Дальше они рассказали, что в ГРУ не работают, что являются «бизнесменами средней руки» – я не знаю, что это такое. И почему эти бизнесмены сняли один на двоих номер в очень дешевой гостинице, но при этом купили себе по два билета в Москву? Для людей с их внешностью и повадками объяснение насчет гостиницы было вообще небанальным. Петров и Боширов сказали, что всё время проводят вместе, спят в одной комнате и даже намекнули, что являются любовниками.

Тут мне пришлось отказаться от попыток поверить этим людям. Такое признание российский «бизнесмен средней руки» перед телекамерой не сделает даже под угрозой пыток. Это возможно только в одном случае: если они – солдаты, получившие приказ от главнокомандующего РФ Владимира Путина. Думаю, он решил так наказать своих бестолковых подчиненных за плохо исполненную работу. Другого объяснения быть не может. Ну вот вообще.

В целом же, нагромождение бреда и безумия в этом интервью даже для меня было избыточным. Я сначала просто не мог понять: кого за это накажут? В чью больную голову пришла идея выпустить перед телекамерами двух этих балбесов. Ну ясно же, что это даже не агентурные разведчики, а простые исполнители убийства – какие-то спецназовцы, наверное. Они просто врать не умеют. Пускать их в телевизор – это фактически признание вины.

Сначала я думал, что это работа командира «Росгвардии» Виктора Золотова. Он же сам только что показал себя перед всем миром не умеющим говорить чванливым болваном и садистом. Но потом вспомнил: «Блин, так сам Путин буквально пару дней назад сказал, что Петров и Боширов должны рассказать прессе свою версию событий». А с Путиным никто спорить не будет. Вот они и рассказали.

Получилось то, что получилось: сначала весь мир в шоке оторопел, а потом дружно начал хохотать. Тупее и смешнее и правда давно ничего не было. Поэтому, видимо, ухмылялась и потела Симоньян – она понимала, насколько идиотски выглядит. Поэтому, наверное, и главные герои мычали и тупили, пока Симоньян не налила им коньяку, чтобы начали говорить хотя бы.

В этой истории только Владимир Путин думает, что сумел всех обмануть. Он, похоже, уверен, что выступление Боширова и Петрова всех убедило, что Россия тут ни при чем, что эти двое были обычными туристами. Но все как раз наоборот. Главный вывод такой: если кто-то еще сомневался, что россияне действительно отравили Скрипалей по заказу российского государства, то после этого шоу любые сомнения должны развеяться.

И вы знаете, ровно это сейчас и происходит. Прямо в день феерического выступления Петрова и Боширова Госдеп США пообещал уже в ноябре ввести новые, очень жесткие санкции против российских банков. Путина можно с этим только поздравить. Но еще удачнее могут ответить сами британцы. Они уже начали пересмотр 700 «золотых виз», выданных россиянам.

Эти долгосрочные визы Лондон давал всем тем, кто вложил в британскую экономику 50 тысяч фунтов и больше. Такой возможностью воспользовались тысячи представителей российской элиты, а также их жены, любовницы, дети, внуки, родители и так далее. И вот сейчас, похоже, многим из них придется ехать домой – к родным березам, к психу и садисту Золотову, к болванам Боширову и Петрову, а также к все более безумному Путину.

Кстати, на неделе выяснилось, что родной внук ударника коммунистического труда, генерала армии Золотова, вы не поверите, тоже живет в Лондоне! Вот деду будет радость, когда бездуховные англичане навечно выкинут его в Россию! Будет с кем на рыбалку поехать и картошку копать. Правда, внучок может дедушку и лопатой перетянуть за такой «подарочек», но это уже их семейные дела, пускай сами разбираются.

История перестанет быть сугубо семейной, когда из Лондона в Москву вынужденно вернутся сотни и тысячи очень богатых и очень недовольных людей. Вот тут уже главному охраннику Путина придется их, наверное, массово сажать. Иначе, боюсь, они его вместе с начальником посадят. Как бы то ни было, дело Скрипалей еще далеко от своей развязки. Сейчас мы видим, что Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит.

Если ничего кардинально не поменяется, он скоро перейдет в ту же категорию лидеров, где находятся Ким Чен Ын, Башар Асад и Александр Лукашенко. А оттуда уже недалеко и до лиги Саддама Хусейна, Слободана Милошевича и Муаммара Каддафи.

Иван Яковина, «Новое Время»