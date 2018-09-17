В России надо боятся не санкций, а реакции властей на них

ЦБ России не намерен принудительно конвертировать валютные вклады. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие меры могут подорвать доверие к банковской системе. При этом регулятор поддерживает политику дедолларизации в целом.

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о деталях плана по отказу от доллара. В этой связи он говорил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что любые планы по дедолларизации вызывают некоторые опасения.

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина на своей пресс-конференции озвучила цифру – $87 млрд. Таков объем валютных вкладов населения России. Глава ЦБ прокомментировала громкую историю, которая возникла в последние дни. Речь о том, что возможен некий сценарий, при котором валютные вклады граждан могут быть конвертированы в рубли. Таких планов нет.

Валюты в запасах главного банка страны достаточно – этого точно хватит, чтобы выполнить все обязательства перед физическими лицами – в любой валюте. То есть $87 млрд – это на самом деле не так много для такой страны как наша. Ранее и Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Россия собирается отказываться от доллара и, в том числе, конвертировать валютные вклады. В ноябре мы ждем очередной порции разрушительных санкций – они могут затронуть российские госбанки и их операции с валютными счетами. Эльвира Набиуллина на это сказала, что бояться нечего, с российскими банками проговорили разные сценарии, в том числе, и самые страшные.

Как известно, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил в принципе о том же, что и Набиуллина – что валютные вкладчики не пострадают при любом сценарии санкций, однако фраза о возможной конвертации, так или иначе, прозвучала. И при этом российские власти прорабатывают программу дедолларизации экономики в целом. В частности, существует пожелание уходить от доллара в межгосударственных расчетах.

Несмотря на то, что вроде бы вкладчиков подобное не касается, тем не менее, все это немножко пугает.

В первую очередь, потому, что мы столько лет живем с долларом – $87 млрд. накопили, и вот теперь не исключаются меры, что доллар должен уходить. Не по доброй воле – понятно. Это Америка виновата. Но все-таки, когда речь идет о такой болезненной теме как личные деньги – всегда боязно.

Проблема еще и в том, что управление в современной России построено таким образом, что там много центров влияния: Банк России, Минфин, правительство, институт помощников и советников президента. И каждый мало того, что видит ситуацию в стране по-своему, так еще и не прочь возглавить и порулить процессом. С одной стороны, это хорошо – есть контроль друг за другом. Но с другой, не всегда есть гарантия того, что то или иное решение является окончательным. Так и дедолларизацию могут все участники процесса видеть по-разному. Одни, может быть, и не хотят конвертировать, а другие – наоборот, все это активно продвигают. Так не только с долларом, так в целом в российской властной конструкции. Что там получится на выходе – такой уверенности до конца нет ни у кого.

Возвращаясь к доллару. Мы же знаем, что призывы его запретить и административно влиять на валютный курс появляются периодически. Пока что это были больше маргинальные предложения. Но, поскольку внешний фон, как мы видим, ухудшается, все эти предложения, пусть даже теоретически, вновь могут быть востребованы. Так что тезис о том, что страшны не сами санкции, а реакция на них, к сожалению, актуален.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»