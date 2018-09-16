Меркель обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане

Россия разжигает внутренние конфликты в этих странах, намеренно дестабилизируя общественно-политическую обстановку. В тоже время президент Украины Порошенко подчеркивает, что Россия намерена оккупировать Азовское море.
Россия дестабилизирует обстановку в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане. Об этом заявила канцлер ФРГ немецким военнослужащим, дислоцированным в Литве, передает «Deutsche Welle».
«Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией», – сказала глава германского правительства.
Спикер МИД России Захарова предъявляет претензии корреспонденту «УНИАН» Цимбалюку
Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.
Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель.
В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.
США должны обеспечить Украине сотни миллиардов контрибуции от России, – Пионтковский
Ранее, в интервью «The Washington Post» президент Петр Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море так же, как Крым.
«Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», – отметил он.
Порошенко подчеркнул, что Украина имеет четкий правовой статус в Азовском море.
Засекретить «ихтамнетов». Россия зачищает следы своих преступлений
«Россия не имеет права атаковать или останавливать наши судна, которые перевозят товары и пассажиров из двух важных портов Украины – Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – санкции», – уточнил он.
При этом, по словам Порошенко, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.
«Если они заблокируют судно с украинскими металопродуктами из Мариуполя на один день, то цена ущерба составит тысячи долларов», – подчеркнул президент.
Кроме того, добавил Порошенко, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Президент отметил, что это часть гибридной войны против Украины.
«Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию», – резюмировал он.
Напомним, на протяжении последних трех месяцев активность России в Азовском море значительно возросла. Россияне не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив.
Похоронить СССР. Почему не запрещена коммунистическая символика?
В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генштаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.
Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс мер в ответ на действия России. При этом сообщалось, что комплекс мер включает в себя в том числе ограничения пассажирского сообщения с Россией.