Меркель обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане

Россия разжигает внутренние конфликты в этих странах, намеренно дестабилизируя общественно-политическую обстановку. В тоже время президент Украины Порошенко подчеркивает, что Россия намерена оккупировать Азовское море.

Россия дестабилизирует обстановку в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане. Об этом заявила канцлер ФРГ немецким военнослужащим, дислоцированным в Литве, передает «Deutsche Welle».

«Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией», – сказала глава германского правительства.

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.

Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель.

В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.

Ранее, в интервью «The Washington Post» президент Петр Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море так же, как Крым.

«Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина имеет четкий правовой статус в Азовском море.

«Россия не имеет права атаковать или останавливать наши судна, которые перевозят товары и пассажиров из двух важных портов Украины – Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – санкции», – уточнил он.

При этом, по словам Порошенко, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

«Если они заблокируют судно с украинскими металопродуктами из Мариуполя на один день, то цена ущерба составит тысячи долларов», – подчеркнул президент.

Кроме того, добавил Порошенко, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Президент отметил, что это часть гибридной войны против Украины.

«Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию», – резюмировал он.

Напомним, на протяжении последних трех месяцев активность России в Азовском море значительно возросла. Россияне не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генштаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.

Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс мер в ответ на действия России. При этом сообщалось, что комплекс мер включает в себя в том числе ограничения пассажирского сообщения с Россией.

«Deutsche Welle»