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Зона "русского мира"

Спикер МИД России Захарова предъявляет претензии корреспонденту «УНИАН» Цимбалюку

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
15 сентября 2018

Цимбалюк подготовил новую подборку образчиков российской пропаганды в исполнении «пропагандистской звезды» – спикера МИД России Захаровой. В ходе своего брифинга Захарова «обвинила» Цимбалюка в распространение «проплаченной украинской пропаганды».

Первый шаг Кремля для официального ввода российской армии на Донбасс, без игр в прятки под видом «шахтеров и трактористов», забытые россияне в украинских тюрьмах, а также когда вода вернется в Крым, а цивилизация в захваченные части Донецкой и Луганской области. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Цимбалюк отмечет, что в России очевидно делают ставку на своих кандидатов на предстоящих в Украине. Удерживаемые в ОРДЛО украинские заложники могут стать подарком такому кандидату, с целью повысить его рейтинг.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Мария Захарова, пропаганда, Роман Цимбалюк, Россия

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