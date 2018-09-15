Спикер МИД России Захарова предъявляет претензии корреспонденту «УНИАН» Цимбалюку

Цимбалюк подготовил новую подборку образчиков российской пропаганды в исполнении «пропагандистской звезды» – спикера МИД России Захаровой. В ходе своего брифинга Захарова «обвинила» Цимбалюка в распространение «проплаченной украинской пропаганды».

Первый шаг Кремля для официального ввода российской армии на Донбасс, без игр в прятки под видом «шахтеров и трактористов», забытые россияне в украинских тюрьмах, а также когда вода вернется в Крым, а цивилизация в захваченные части Донецкой и Луганской области. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Цимбалюк отмечет, что в России очевидно делают ставку на своих кандидатов на предстоящих в Украине. Удерживаемые в ОРДЛО украинские заложники могут стать подарком такому кандидату, с целью повысить его рейтинг.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»