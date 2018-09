Выявлена новая связь отравителей Скрипалей с Минобороны России. Журналисты позвонили на номер из справки ФМС

Журналисты, позвонив по номеру подозреваемого в отравлении Скрипалей, попали в Минобороны России. Номер телефона был указан на справке Александра Петрова из миграционной службы.

Журналисты «ABC News» и «Independent» провели эксперимент, позвонив по номеру, указанному в справке Федеральной миграционной службы России на Александра Петрова, подозреваемого в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте. Об этом пишет «Медуза».

Справка была обнародована «The Bellingcat» и «The Insider» по итогам совместного расследования.

Как заявил на своей странице в Twitter московский корреспондент «ABC News» Патрик Ривел, позвонив по указанному номеру он попал в Министерство обороны РФ.

«Человек, который ответил мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство», – написал он.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI

— Patrick Reevell (@Reevellp) September 15, 2018