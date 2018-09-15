Выявлена новая связь отравителей Скрипалей с Минобороны России. Журналисты позвонили на номер из справки ФМС

Журналисты, позвонив по номеру подозреваемого в отравлении Скрипалей, попали в Минобороны России. Номер телефона был указан на справке Александра Петрова из миграционной службы.

Журналисты «ABC News» и «Independent» провели эксперимент, позвонив по номеру, указанному в справке Федеральной миграционной службы России на Александра Петрова, подозреваемого в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте. Об этом пишет «Медуза».

Справка была обнародована «The Bellingcat» и «The Insider» по итогам совместного расследования.

Как заявил на своей странице в Twitter московский корреспондент «ABC News» Патрик Ривел, позвонив по указанному номеру он попал в Министерство обороны РФ.

«Человек, который ответил мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство», – написал он.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI — Patrick Reevell (@Reevellp) September 15, 2018

Аналогичный звонок совершил корреспондент Independent Оливер Керрол. Он рассказал, что человек, ответивший на звонок, подтвердил, что Керрол дозвонился до приемной Минобороны, однако после вопроса о том, работал ли у них Петров, звонок сбросили.

«Только что позвонил по этому самому номеру – человек на том конце линии подтвердил, что это номер приемной Минобороны. Работал ли у них Петров? – Повесил трубку», – написал Керрол.

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? — hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 15, 2018

Ранее издания «Bellingcat» и «Insider» обнародовали часть расследования, в котором установили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов причастны к спецслужбам. Это удалось выяснить благодаря выявленным изданиями паспортным данным россиян.

«В ходе совместного расследования «Bellingcat» и российского издания «The Insider» мы подтвердили связь с российскими спецслужбами двоих граждан России, которых британские власти назвали главными подозреваемыми в отравлениях веществом «Новичок» на территории Великобритании. Нам удалось выяснить это благодаря выявленным нами паспортным данным. Этот вывод прямо противоречит заявлению президента России Владимира Путина 12 сентября и самих подозреваемых в интервью «RT» на следующий день. Согласно эти заявлениям, они – гражданские лица, которые побывали в Солсбери в качестве туристов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами.

В ходе расследования выяснилось, что паспорт одного из подозреваемых Александра Петрова выдан в 2009 году, хотя родился он в 1979 году и в досье Федеральной миграционной службы нет никаких упоминаний о «предыдущей жизни».

«В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил «взамен испорченного», и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого никогда не существовало в природе», – говорится в публикации.

При этом, как подчеркивается, на файле с паспортными данными стоит штамп «сведений не давать», а файл с биографией пуст, и на нем стоит еще и подпись «с.с.» (совершенно секретно). Отмечается, что по месту жительства Александра Петрова ранее проживал другой человек с фамилией Петров, паспортные данные которого отличаются.

Также паспорта Петрова и Боширова отличаются одной цифрой – 1294 и 1297. Оба выданы в Московском Управлении по вопросам миграции 770001 и, как отмечает издание, «обычные смертные там паспорта не получают». Издание проверило, что другие паспорта с похожими номерами также принадлежат людям «без биографий».

Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то можно опять же обнаружить людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных, отмечают расследователи.

Выявленные ими данные, а также особенности заказа подозреваемыми билетов в Лондон делают российские официальные заявления о том, что Петров и Боширов – гражданские туристы, маловероятными и подтверждают заявления британских властей, что они являются сотрудниками одной из российских спецслужб.

Установлено, что подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей россияне купили билеты за день до вылета, хотя в своем недавнем интервью они заявляли, что готовили поездку заранее. Издание предполагает, что покупка билетов за день до вилета связана с тем, что в этот же день билеты на самолет купила дочь экс-разведчика Юлия Скрипаль.В пятницу, 14 сентября, была обнародована лишь часть расследования. The Bellingcat и The Insider анонсировали выход полной версии расследования в начале следующей недели.

Напомним, Британский МИД счел лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Напомним, 5 сентября британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении Скрипалей – граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным британских властей, они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ.

«Медуза»