Отсутствие автокефалии в Беларуси нарушает апостольские каноны, – белорусский архиепископ

Глава Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин заявил, что Москва неканонично лишила автокефалии православную церковь Беларуси.

Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) поддерживает решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал глава БАПЦ, архиепископ Святослав Логин в комментарии «Радыё Свабода».

«Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии. Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали», – сообщил он.

Логин отметил, что считает украинскую церковь родной, потому что церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии, уничтоженной московской церковью.

«И доныне Москва делает все, чтобы украинская и белорусская церкви не получили автокефалии», – рассказал архиепископ.

Он добавил, что украинская церковь шла к автокефалии почти 30 последних лет, а в Беларуси получение автокефалии при существующей власти практически невозможно.

«Нынешние власти и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве. Возможно, власти какие-то мысли и желания в сторону духовной независимости и имеют, но реальных шагов и планов действия не имеют. Поэтому мы можем только молиться за то, чтобы белорусское православие жило и наше государство жило. Без независимой церкви можно со временем потерять и государство», – подчеркнул Логин.

По мнению архиепископа, предоставление автокефалии Украинской православной церкви повлияет и на судьбу БАПЦ.

«Если признают украинскую церковь, то следующие шаги должны быть и относительно белорусской церкви. Это дает нам пример и показывает, что ситуация развивается согласно канонам. Каноны, как известно, требуют для отдельного православного народа отдельной церкви. Это 34-е апостольское правило. А каноны не обсуждаются, а выполняются. То, что Беларусь как православная держава не имеет своего независимого первоиерарха, – это нарушение канонов и нарушение историчности нашей белорусской церкви», – заявил он.

Логин добавил, что церковь в Беларуси старше московской церкви.

«Сначала крестили Киев, Полоцк. У нас были уже свои храмы построены, и только потом возникла Москва, которая цинично, неканонично подчинила себе Киево-Литовскую митрополию, в том числе Беларусь… Таким образом, мы имеем все канонические основания для того, чтобы церковь в Беларуси имела независимость и право объявлять автокефалию», – рассказал священник.

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса.

2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в РПЦ расценили как «грубое вторжение» на свою каноническую территорию и пообещали, что они «не останутся без ответа». 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве приняли решение прекратить участие РПЦ в структурах, связанных с Константинопольским патриархатом.

«Радыё Свабода»