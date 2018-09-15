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Новости

Отсутствие автокефалии в Беларуси нарушает апостольские каноны, – белорусский архиепископ

«Радыё Свабода»
15 сентября 2018

Глава Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин заявил, что Москва неканонично лишила автокефалии православную церковь Беларуси.

Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) поддерживает решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал глава БАПЦ, архиепископ Святослав Логин в комментарии «Радыё Свабода».

«Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии. Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали», – сообщил он.

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Логин отметил, что считает украинскую церковь родной, потому что церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии, уничтоженной московской церковью.

«И доныне Москва делает все, чтобы украинская и белорусская церкви не получили автокефалии», – рассказал архиепископ.

Он добавил, что украинская церковь шла к автокефалии почти 30 последних лет, а в Беларуси получение автокефалии при существующей власти практически невозможно.

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«Нынешние власти и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве. Возможно, власти какие-то мысли и желания в сторону духовной независимости и имеют, но реальных шагов и планов действия не имеют. Поэтому мы можем только молиться за то, чтобы белорусское православие жило и наше государство жило. Без независимой церкви можно со временем потерять и государство», – подчеркнул Логин.

По мнению архиепископа, предоставление автокефалии Украинской православной церкви повлияет и на судьбу БАПЦ.

«Если признают украинскую церковь, то следующие шаги должны быть и относительно белорусской церкви. Это дает нам пример и показывает, что ситуация развивается согласно канонам. Каноны, как известно, требуют для отдельного православного народа отдельной церкви. Это 34-е апостольское правило. А каноны не обсуждаются, а выполняются. То, что Беларусь как православная держава не имеет своего независимого первоиерарха, – это нарушение канонов и нарушение историчности нашей белорусской церкви», – заявил он.

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Логин добавил, что церковь в Беларуси старше московской церкви.

«Сначала крестили Киев, Полоцк. У нас были уже свои храмы построены, и только потом возникла Москва, которая цинично, неканонично подчинила себе Киево-Литовскую митрополию, в том числе Беларусь… Таким образом, мы имеем все канонические основания для того, чтобы церковь в Беларуси имела независимость и право объявлять автокефалию», – рассказал священник.

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса.

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2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в РПЦ расценили как «грубое вторжение» на свою каноническую территорию и пообещали, что они «не останутся без ответа». 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве приняли решение прекратить участие РПЦ в структурах, связанных с Константинопольским патриархатом.

«Радыё Свабода»

Tags: автокефалия УПЦ, Беларусь, Варфоломей, Кирилл, раскол, Россия, РПЦ, Святослав Логин, Украина, УПЦ, Филарет

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