После ухода Путина российскую элиту ожидает раскол – Майкл Макфол

В случае ухода Путин от власти, по каким-либо причинам, российскую элиту ожидает жестокая борьба за собственность между собой и выбор вектора развития страны.

После ухода Путина на российскую элиту ожидает раскол, а передача власти не будет простой, считает посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014), профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Института Гувера Майкл Макфол.

«Утверждать, что они едины – некорректно. Когда начнется эра «после Путина», не стоит думать, что все в элите будут вести себя одинаково. Думаю, стоит ожидать большую драку за собственность. Также некоторые из этих людей, которым не нравилась траектория, начнут задавать вопрос: правильным курсом мы движемся? … Я думаю, что в элите будет раскол», – сказал он, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Будущее поколение всего», организованной Фондом Виктора Пинчука.

Майкл Макфол добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

«Россияне не будут выходить за Бортникова или Патрушева. Было 20 лет «путинизма», а теперь пообещают еще 20 лет того же направления, но уже без той харизмы и характера, которая была у Путина? Я думаю передача власти силовикам будет очень тяжелой », – подытожил он.

«Украинско-Российское обозрение»