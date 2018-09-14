Украина и Эстония скоординировали подходы по противодействию российской агрессии

В ходе встречи Порошенко и Кальюлайд были скоординировали подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России. Стороны, так же обсудили неотложные совместные шаги для освобождения украинских политзаключенных в России.

Глава Украинского государства Петр Порошенко провел переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, скоординировано подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, информирует пресс-служба Порошенко.

«С Керсти Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, которая в мае 2018 года посетила линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации безопасности, обусловленной продолжающейся военной агрессией РФ», – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Петр Порошенко поблагодарил Эстонию и лично президента Кальюлайд за неизменную политическую поддержку нашей страны и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на Востоке Украины, отмечают в пресс-службе.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках своего визита в Украину 24 мая приехала на Донбасс. В Краматорске Кальюлайд встретилась с командующим Операцией объединенных сил Сергеем Наевым, который проинформировал ее о ситуации на фронте.

Также президент Эстонии посетила общежитие для вынужденных переселенцев в Краматорске, который реконструировали за счет местного бюджета и средств Европейского Союза.

Пресс-служба президента Украины