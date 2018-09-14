Манаформ дал согласие на сотрудничество по делу о вмешательстве России в выборы в США

Манафорт согласился сотрудничать с следствием, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках сделки о признании вины.

Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Дональда Трампа, согласился сотрудничать с прокурорами США в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает «Reuters».

Обвинители сообщили федеральному суду в Вашингтоне, что Манафорт согласился сотрудничать с расследованием, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках сделки со следствием о признании вины.

Манафорт признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов, а также в заговоре с целью препятствовать правосудию – с помощью оказания влияния на свидетелей.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за его многочисленных связей с россиянами и работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорта еще ждет второй судебный процесс 17 сентября в Вашингтоне, в котором его обвиняют в отмывании денег, не регистрации в качестве лоббиста в США за свою работу для прокремлевских политиков в Украине и препятствование осуществлению правосудия.

«Reuters»