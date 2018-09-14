Патриарх Кирилл разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Кирилл прекращает упоминать патриарха Варфоломея во время богослужения. Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл прекращает поминать патриарха Константинопольского за богослужением. Об этом сообщает российское издание «ТАСС», ссылаясь на слова председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

«Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви», – сказал митрополит.

Также в РПЦ предлагают собрать «всеправославный собор» из-за ситуации с предоставлением автокефалии украинской православной церкви со стороны Константинополя.

По мнению русской церкви, ситуация с томосом для Украины представляет «опасность для мирового православия».

«Мы обратились в своем заявлении к предстоятелям, главам поместных православных церквей с призывом инициировать всеправославное обсуждение ситуации в Украине», – сказал он.

Кроме того, как сообщает российское агентство РИА «Новости» синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.

«Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата», – цитирует Илариона российский «Интерфакс».

Также будет приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

«Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», — пояснил изданию пресс-секретарь Кирилла священник Александр Волков.

Однако, в случае продолжения деятельности Константинополя на территории УПЦ МП, в российской церкви заявили, что «полностью разорвут евхаристическое общение с Константинопольским».

14 сентября Кирилл собрал внеочередное заседание синода Русской православной церкви з-за приезда экзархов Константинопольского патриарха в Украину.

Напомним, что Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей.

В апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию.

31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Киевский патриархат после томоса намерен выдвигать кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

«ТАСС»