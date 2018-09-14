США должны обеспечить Украине сотни миллиардов контрибуции от России, – Пионтковский

На сегодняшний день российское руководство еще не реализовал всего потенциал своей наглости и цинизма. Следует ожидать еще более дерзкого поведения России во внешней политики. Украина – одна из первых целей для удара.

Оппозиционный российский публицист Андрей Пионтковский уверен, что в ближайшее время следует ожидать усиления агрессии. Об этом Пионтковскийрассказал в своем интервью изданию «Деловая Столица», беседуя с Галиной Остаповец.

Несколько слов об Андрее Пионтковском – известному российский журналисту, публицисту и политическому деятелю 78 лет. Он окончил механико-математический факультет МГУ им.М.Ломоносова. Доктор физико-математических наук. Автор монографий по теории управления, глобального моделирования, ядерной стратегии.

С 1998 г. занимается политической журналистикой, опубликовал несколько сотен статей в российских и зарубежных изданиях. Лауреат премии «Золотой гонг-2001» в области международной журналистики.

В сентябре 2007 московский Басманный суд начал уголовное дело против Андрея Пионтковского по обвинению в экстремизме, но в декабре 2008 закрыл его.

Находится в радикальной оппозиции к политическому режиму Владимира Путина. В январе 2016-го года Пионтковский на сайте «Эхо Москвы» опубликовал статью «Бомба, готовая взорваться». В ней раскритиковал режим президента Чечни Рамзана Кадырова. Российская ФСБ усмотрела в ней призывы к нарушению территориальной целостности РФ и возбудила уголовное дело за экстремизм.

Пионтковский вынужден был на время покинуть Россию. На данный момент проживает в США.

– У себя в «Твитере» вы написали, что исполнители отравления Сергея Скрипаля, грушники «Петров» и «Боширов» скорее всего уже мертвы. Почему вы так считаете?

– Это не совсем так. Я просто напомнил историю с Луговым, который после отравления Литвиненко, прибежал на интервью на «Эхо Москвы» и стал публичной фигурой. После этого его трудно было уже убирать. Петров и Боширов схвачены за руку в Великобритании и их единственный выход – выйти в паблик. На этот мой пост Алексей Венедиктов ответил – «ждем». Понимаете, это же очевидно, российские власти в идиотском положении.

Вот есть две физиономии, два субъекта, гуляющие между Лондоном и Солсбери. На самом деле, у них другие фамилии, но паспорта им выданы на Петров и Боширов. И российским властям не представляет никаких трудов найти этих ребят и легко установить, кому были выданы паспорта под такими номерами и под такими фамилиями.

С каждым днем все труднее объясняться нашей Маньке из Министерства иностранных дел, которая и так провалилась уже с двумя объяснениями. Похоже, что англичане сознательно издеваются над Кремлем. Они знают больше, чем говорят.

– Почему вы так думаете?

– Они вычислили этих двух людей, знают, какие у них паспорта. Но откуда они знают, что они сотрудники ГРУ? А почему не ФСБ, почему не Росгвардии? Похоже, у них есть точная информация с точными фамилиями. Пока российские пропагандисты будут вертеться как вши на гребешке, Лондон будет дозированно выдавать больше данных.

– Есть версия, что Скрипаля могли попытаться убить из-за его сотрудничества с испанскими спецслужбами, которой он мог предоставлять информацию о русской мафии. А она, якобы, сотрудничает с Кремлем. Именно из-за этого когда-то ликвидировали бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко…

– Это одна из возможных причин. С политической точки зрения, важно, что Москва разоблачена как государство-террорист, применяющее химическое оружие на территории Великобритании.

Но Великобритания может только себя винить, ведь еще с 2006-го года было ясно, что Москва – это террорист, применяющий радиологическое оружие. Но англичане как-то не захотели акцентировать внимание на этом факте. Под громадным давлением вдовы Литвиненко Марины было проведено судебное расследование, где вина Лугового и Ковтуна была установлена.

– США могут ввести второй этап санкций из-за применения Россией химического оружия в Великобритании?

– Они обязаны его ввести по закону, принятом в 92-м году, для этого уже не требуется специального решения Конгресса. Этот закон предусматривает, что нарушителю Конвенции о запрещении химического оружия предоставляется три месяца и если за этот период он а) не признается и не раскается в своем преступлении, б) не позволит организации по химическому разоружению посетить свои объекты и удостовериться, что производство, в данном случае «Новичка» прекращено, автоматически вводится второй этап санкций. А он на порядок превосходит все, что предпринималось в отношении РФ раньше.

Там и понижение дипломатического статуса, вплоть до разрыва дипломатических отношений, запрет торговли не только товарами или изделиями двойного назначения, но и всего экспорта и импорта. Прекращение финансовых операций, т.е. согласно этому закону, можно отключить российскую банковскую систему от SWIFT. Еще есть запрет полетов национальным авиакомпаниям, в данном случае Аэрофлоту, в воздушном пространстве США.

Эти санкции должны быть введены в действие 27 ноября. Но в Сенате обсуждается вопрос не о том, вводить ли санкции или нет, а не ввести ли их, не дожидаясь 27 ноября.

В той политической обстановке, которая сейчас сложилась в США вокруг Трампа и его кабинета, просто невозможно представить, что администрация откажется выполнять Закон от 92-го года.

– Это связано с фигурой Трампа или есть какие-то другие причины?

– Сейчас США находятся в состоянии конституционного кризиса. Все ожидали, что этот кризис начнется 9 ноября, когда в обеих палатах демократы получат большинство и начнут процесс импичмента Трампа. Но де-факто он разразился раньше.

Драматические политические события буквально каждый день потрясают Вашингтон. Вышла книга знаменитого журналиста Боба Вудворда, который в свое время похоронил Никсона, о том, что на самом деле происходит в Белом доме. А на прошлой неделе в NT появилась колонка анонимного крупного чиновника кабинета Трампа о ситуации внутри Белого дома. Все это вызывает разговоры даже не об импичменте, а о введении в действие 25-й поправки Конституции. Это когда президент по запросу нескольких членов кабинета и по решению обеих палат, отстраняется от должности в силу своей неспособности исполнять обязанности.

Эти публикации лишний раз свидетельствуют , что своей загадочной путинофилией Трамп восстановил против себя весь политический класс. Не только Конгресс, который почти единогласно голосует за санкции, но и членов собственного Кабинета.

– Трамп действительно может быть куплен российскими спецслужбами или он просто человек некомпетентный в международной политике?

– Я думаю, имеет место комбинация обеих причин. Есть старая история его отношений с Москвой – деловые связи, финансовая помощь в критические моменты. Никто не знает, что у него был за бизнес, он 7 раз подвергался банкротству, не показывает свои налоговые декларации…

Кроме того, Трамп абсолютно безграмотный человек во внешней политике и его дурацкие идеи, связанные с концепцией «America first», просто идеально ложатся на кремлевские хотелки . Он крайне отрицательно относится к НАТО, фактически разрушает его. НАТО – это прежде всего 5-ая статья, гарантирующая коллективную оборону от внешней агрессией. Трамп публично и настойчиво выступает против этой статьи, портит отношения со всеми европейскими союзниками. На политической арене он делает то, о чем Кремль даже и мечтать не мог.

Чем конкретно Трамп зависим от Москвы, уже не интересно. Важно то, что на каждом шагу он старается подыграть Путину. Когда Конгресс почти единогласно принял закон о санкциях, Трамп же ничего не мог сделать, он вынужден был его подписать. Но все-таки, обладая определенным объемом исполнительной власти, он всячески старается затянуть выполнение закона и ослабить санкции.

И судя по той же колонке анонимного чиновника, в Администрации Трампа есть люди, которые остаются там, чтобы спасти Америку и уберечь страну от самых худших поступков и решений президента.

– В таком случае, есть ли вероятность, что американцы все-таки отстрочат введение новых санкций, которые должны вступить в силу в ноябре…

– Обсуждается вопрос, повторю, не об их отсрочке, а о том, не ввести ли их быстрее. Кроме того, это еще не все, что угрожает Кремлю. Помимо второго этапа санкций за нарушение Закона от 92-го года, Конгресс обсуждает еще две крайне неприятные меры для Москвы. Госдеп должен подготовить своё заключение, является ли Москва террористическим государством или спонсором терроризма. А это уже автоматически повлечет новые серьезные санкции. Также готовится доклад по личному состоянию Владимира Путина.

Потом никуда же не делся закон от 2 августа, который Трамп тоже потихоньку старается тормозить. Есть кремлевский список 213 близких к Путину чиновников и олигархов. А это вся политическая и экономическая верхушка. По закону все их активы должны быть заморожены с последующей конфискацией. Пока что этот закон был применен 6 апреля в отношении 34 человек и это вызвало настоящую панику в Кремле. А во-вторых, эта мера вызвала бурное одобрение подавляющего большинства россиян – так им и надо, пусть хоть там кого-то из них накажут.

Эти деньги должны быть возвращены российскому народу. Разумеется, не сегодняшнему правительству, а первому посткриминальному правительству России. В США установили, что объем частных российских активов в их юрисдикции – около 1 трлн USD. Тысяча миллиардов долларов украдена путинской верхушкой у России и аккумулирована в США!

– Если все эти пакеты санкций введут, то чем они угрожают российской политике, экономике, да и самим россиянам?

– Я настойчиво рекомендую американцам обратиться напрямую к русскому народу с очень простым посланием: Согласному нашему закону по борьбе с отмыванием преступного капитала, мы конфискуем 1 трлн USD частных российских активов и даем вам подробное описание, кто из ваших вождей что именно и сколько украл. У Путина, например, есть 240 млрд. USD.

Эти деньги будут возвращены российскому народу. Разумеется, не сегодняшнему правительству воров и военных преступников, а первому посткриминальному правительству России. После такого послания сами россияне просто голыми руками вынесут эту преступную «элиту» из Кремля.

– Кремлевские пытаются отстрочить эти санкции, и каким именно образом?

– Конечно, пытаются. Вся операция Трамп-наш была под это заточена и в Кремле до конца еще не поверили, что операция Трамп-наш провалилась. США дадут Кремлю сокрушительный экономический и политический отпор после того, как Трампа отстранят от должности и, скорее всего, предадут суду.

– США и Россия когда-нибудь смогут начать дружить и сотрудничать?

– При путинском режиме – никогда. А вот когда в России появится первое посткриминальное правительство, это станет великолепной базой для сотрудничества. Торжественная передача России украденного у нее триллиона долларов, то есть раз в сто больше чем в свое время Западной Европе по плану Маршалла – решит массу её экономических проблем. Это станет очень хорошей базой для дальнейшего сотрудничества.

Кстати, денег хватит и на выплату контрибуции Украине и возмещение всех ущербов, нанесенных путинской агрессией. Миллиардов сто можете себе застолбить из этого триллиона.

– Есть такое мнение, что Россия ведет себя более дерзко на международной арене, чем это когда-то делал СССР со своими ресурсами. Почему так?

– Это она еще не ведет себя более дерзко. Россия будет вести себя дерзко тогда, когда в Москве поймут, что Трампушка спалился, но еще досиживает свое время в Белом доме. Самые опасные месяцы – это три-четыре , оставшиеся до его отстранения. Посмотрите, как Кремль ведет себя сейчас в Сирии.

Путину просто надо любой ценой оставаться у власти. В России уже ясно всем, от последнего бомжа и до всего путинского политбюро, что никаких экономических успехов у этого режима никогда не будет. Не может быть успехов у клептократии, где нет частной собственности, нет никаких правовых институтов.

Но у власти надо оставаться. Если нет экономики, надо кормить население «величием», внешнеполитическими «победами». Тяжелый наркотик «крымнаш» частично сработал, но он уже выветрился, нужны новые дозы. Поэтому единственный способ удержаться при власти – это «осажденная врагами крепость», ну и хорошо бы время от времени дарить народу какие-то символы величия.

– Почему Москва пойдет на дерзкие действия в последние 3-4 месяца правления Трампа?

– Она понимает, что столкнется с гораздо более жестким сопротивлением после его ухода, поэтому постарается отхватить какие-то кусочки величия, пока в Белом доме разлагается политический труп Трампа.

Пока она пошла по самому легкому для нее пути – убить десятки тысяч людей, тренируя свои воздушно-космические силы в Сирии. Ну и конечно, очень серьезно думают об отношениях с Украиной. Так как Украина в тысячу раз важнее для Кремля, чем Сирия.

– Украина – в плане Донбасс?

– Украина в плане Украины. В этом плане в Кремле нет никаких дискуссий, они едины в главном – их цель уничтожение Украины, избравшей европейскую траекторию развития. Есть некие тактические разногласия – в каком порядке уничтожать Украину? Самой первой попыткой был проект «Новороссия», то есть захват примерно половины украинской территории. Она провалилась – Новороссия скукожилась до бандитской Лугандонии.

Вы обратили внимание, какая дикая истерия была после убийства Захарченко? Это был самый высокий уровень военной угрозы. Хотя, казалось – что тут такого? Сами ликвидировали уже с десяток этих моторыл, гиви, бэтменов, призраков, того же Плотницкого может, убили, а может, и не убили. Никто его живым не видел, кстати, после отстранения от власти.

Эта истерическая кампания в стиле «нет, не забудем, не простим, этим чудовищным убийством Украина перешла красную черту» продолжалась 2-3 дня. Пропагандистами задавался сценарий операции, говорилось о признании этих республик. Причем признание в полном объеме Донецкой и Луганской областей бывшего СССР. Сейчас эта волна спала.

– Почему?

– Во-первых, стало немного неудобно. Все же видят, что происходит зачистка клана Захарченко и борьба за финансовые потоки. Тем не менее, впервые за два последние года пропагандистская машина открыто обсуждала чисто военное решение «украинского вопроса». Но вообще-то в Кремле сочли, что две области – это слишком мелко. Им нужна вся Украина, то есть контроль над всей Украиной. И вот именно эту задачу они собираются решить во время выборов.

У кремлевских есть уже свой Кох, гауляйтер Украины. Это господин Виктор Медведчук, активно включившийся в избирательную кампанию. По совершенно непонятным для меня причинам он почему-то является крупным политическим деятелем в Украине, выполняет какие-то переговорные функции от имени украинской власти. Под лозунгами мира, примирения и компромисса Кремль руками предателя украинского народа, организатора оккупации Крыма и Донбасса будет вести к власти похоронную команду Украины.

Ставка также сделана и на Юлию Тимошенко. Она будет подписывать все проевропейские декларации, ходить в вышиванке, но это будет именно та фигура, которую Путин захочет поставить на пост президента для полного подчинения Украины.

– Эта стратегия может быть успешной?

– Думаю, что нет, как и все предыдущие операции. Они даже одного человека убить не смогли в Лондоне, а хотят убить целую страну.

– Зачем Кремлю вообще Украина? Почему он не занимается своей страной?

– А зачем им Грузия, а зачем они сейчас начинают кампанию против армянского лидера? Потому, что Украина избирает европейский путь развития и ее успех на этом пути может оказаться привлекательным и заразительным для россиян. Вот вы скажете, что успех Прибалтики россиян не очень вдохновил. Да, только вот прибалты для русского человека всегда были чужими.

В советских фильмах замечательные прибалтийские артисты играли исключительно фашистов и американских шпионов. А если Украина вдруг совершит такой рывок как Польша? Это же будет страшный удар по путинской власти.

Поэтому и не хотят вам позволить выскочить из Таёжного союза. Если Украина выбирает человеческий путь развития, то это кощеева смерть путинизма.

– Почему россияне так прикованы вниманием к Украине, а не интересуются проблемами своей страны?

– Россияне оставили бы в покое Украину, но правящая верхушка не оставит Украину в покое никогда. Заниматься своей страной она не может, она обворовывают собственную страну. Не забывайте о выведенном триллионе долларов. Эта власть создана для того, чтобы грабить Россию, складывать деньги в Америке, а населению говорить, что нас все ненавидят и хотят завоевать.

– Воровство присуще всем постсоветским странам, в том числе и Украине. Но и украинцы, и украинская власть живут своими проблемами и проблемами своей страны, а не думают, как устроить очередную войну или захватить чужую территорию…

– У украинского правящего класса, при всех его недостатках, нет этого имперского безумия. А если огромное воровство еще умножается на имперское величие, мол, мало нам этого бабла, мы хотим, чтобы и Запад нас побаивался, а все наши соседи трепетали, то получается то, что сейчас происходит в России.

– Имперское величие присуще только российским элитам или российским гражданам тоже?

– Гораздо в большей степени элитам. Недавний поразительный опрос общественного мнения вполне прокремлевского социологического центра «Левада» показал, что за последние три месяца число людей, выступающих за конфронтацию с Западом, снизилось с 73% до 40. А выступающих за развитие добрососедских отношений возросло от 20 до 43%.

Да, конечно, телевизионная пропаганда срабатывает, но органическая ненависть к Западу больше характерна для верхушки. Это фашизоидная элита, у которой нет фашизоидного народа. Не очень хорошо о целом народе так говорить, но Сербия развязала столько войн на территории бывшей Югославии потому, что Милошевича поддерживало большинство сербского народа. Им понадобилось проиграть полдюжины воин, чтобы получить по морде от своих соседей, а потом поползти в НАТО и ЕС.

Но в России ситуация совершенно другая. Разве мог бы Союз так мирно распасться в 91-м году, если бы эта имперская философия была философией большинства русского народа?

Посмотрите на этих добровольцев на Донбассе – в своем большинстве это социальные отбросы, собранные со всех регионов России, которые убивая людей и пытая их, в большей степени чувствуют свою значимость, чем работая на своих автопомойках. Но поток этих маргиналов иссяк. Всех, кого можно было, уже утилизировали и Кремлю приходится воевать регулярной армией.

– Согласно мемуарам бывшего президента Франции Франсуа Олланда, мировые политике в курсе, что именно Россия начала войну на Донбассе и несет за это ответственность. Почему все-таки к нему относятся более, чем лояльно?

– Не ждите от Запада другой позиции. Та позиция, которую сейчас Запад занимает в отношении Украины, лучше, чем четыре года тому назад я ожидал. Эта позиция понемногу ужесточается. А как относились к Гитлеру в 30-ых годах? Западные политики не хотят делать решительные шаги.

Посмотрите, как красиво сейчас говорит Тереза Мэй. А почему британская элита в 2006-м проглотила отравление Литвиненко? Потому, что Россия с British Petroleum заключала какие-то выгодные сделки на Сахалине. Западная элита неидеальна, но она сосредотачивается.

После отстранения Трампа, резко ужесточится политика США по отношению к Кремлю. Украине главное не выбрать прокремлевскую Юлию Тимошенко. Тогда уже никакая западная помощь не поможет.

Андрей Пионтковский, «Деловая Столица»