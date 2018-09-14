Засекретить «ихтамнетов». Россия зачищает следы своих преступлений

В России подан законопроект, запрещающий военным публиковать в прессе или в сети информацию, которая раскрывает их личное (или других солдат) местоположение или деятельность.

Этот шаг, несомненно, связан с количеством доказательств непосредственного участия РФ в крушении малайзийского авиалайнера MH17 и ее военного присутствия в Украине и Сирии, о чем становилось известно, в том числе, благодаря страницам солдат в социальных сетях. Этот материал может, и будет использоваться в нынешнем деле Украины против России в Международном Суде ООН, а также будущих разбирательствах в Международном уголовном суде, пишет на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG») правозащитница Галя Койнаш, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Ранее уже сообщалось, что Минобороны РФ давно хочет такой законопроект: в «рекомендательной форме» солдат уже просили не показывать лишнего.

Документ был представлен в Госдуме 11 сентября как поправка к Закону о статусе военнослужащих. В законопроекте предлагается запретить солдатам публиковать любые фотографии, видео, геолокацию и другие данные, которые могут выявить характер деятельности их воинской части или их местоположение.

В кратком пояснении ни разу не упоминается Украина, но идет речь о размещении военных в Сирии. В нем говорится, что «военнослужащие интересуют службы безопасности некоторых стран, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в Интернете или в СМИ, может быть использована для информационного или психологического воздействия, в частности, для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации». В пояснении также упоминаются иностранные военнослужащие.

По решению командира, нарушение запрета приведет к дисциплинарным мерам и может, в случае контрактников, стать причиной увольнения.

Ранее советники Министерства обороны, основываясь на информации о том, что солдаты рассказывают родственникам о своей военной деятельности, советовали им этого не делать. Они также предупредил их, что материалы из Интернета нельзя полностью удалить.

Возможно, зарубежный опыт действительно учитывался при составлении этого законопроекта, как и говорится в пояснительной записке. Бывают ситуации, когда бездумные сообщения в социальных сетях раскрывают местоположение воинской части, ставя военных под угрозу.

Однако есть и другие причины секретности. Например, как у указа президента РФ Владимира Путина от 28 мая 2015 года, согласно которому информация о военных потерях в мирное время классифицируется как секретная.

Россия продолжает отрицать свое военное участие в Украине и то, что именно российская ракета «Бук» сбила MH17 над территорией, подконтрольной финансируемыми и вооружёнными Кремлем формированиям, 17 июля 2014 года.

Одним из основных источников информации, опровергающих такие утверждения, стали сообщения в социальных сетях, позволившие Bellingcat отследить маршрут ракеты «Бук» из России в Снежное – украинский населенный пункт на подконтрольной боевикам территории. Люди, доставившие оружие, на следующий день снова пересекли границу РФ. Такие выводы вместе с другими доказательствами были использованы Объединенной группой по расследованию. 24 мая 2018 года они опубликовали свои выводы, в которых было установлено, что «ракета «Бук», сбившая малайзийский авиалайнер MH17 17 июля 2014 года, была получена от 53-й противоракетной ракетной бригады – подразделения российской армии из Курска, РФ».

Страницы в соцсетях раскрыли информацию о присутствии российских солдат на Донбассе. Например, одним из доказательств было то, что президент Путин вручил государственную награду Александру Минакову за его роль в битве за Дебальцево в Донецкой области в феврале 2015 года. Бои за этот подконтрольный Украине город продолжались после того, как Путин согласился прекратить огонь в рамках вторых Минских соглашений за 12 февраля 2015 года. Журналисты из «Гражданской разведки» широко использовали информацию, опубликованную в соцсетях для выводов о военной роли РФ в этой битве и о том, что именно Путин дал приказ о наступлении.

Так что солдатам не случайно говорят следить за следами, которые они оставляют в соцсетях: ведь они также важны для того, чтобы показать, как Россия со временем пытается фальсифицировать доказательства. Например, ИнформНапалм успел заметить и предотвратить быстрое решение, когда пытались скрыть страницу Вконтакте 22-летнего российского солдата Виктора Агеева после того, как его поймали на территории так называемой «Луганской народной республики».

Остается неясным, почему сторона обвинения изменила обвинительный акт против Агеева, убрав упоминание о том, что он является солдатом РФ – хотя он и его семья уже давно это заявили: а Россия взяла на себя труд подделать его страницу в соцсетях и не только. Возможно, это было условием для крупного освобождения военных и гражданских пленных 27 декабря 2017 года.

Есть также значительные свидетельства того, что российское оружие, танки и т. д. использовались на Донбассе – из селфи, сделанных солдатами или российскими наемниками. 23 июля 2014 года российский солдат Вадим Григорьев опубликовал разоблачающую фотографию с надписью: «Мы всю ночь колотили Украину». Это только один из многочисленных снимков, которые зачастую со временем удаляют, но которые успевают зафиксировать – их можно найти, например, в сборнике The Insider.

Подобные селфи прокурор Британии использовал в качестве доказательства того, что Бен Стимсон участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией боевиков. В июле 2017 года Стимсона приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения по обвинению в терроризме.

То, что Россия делает секретной информацию о военных потерях, а также использует другие методы, чтобы убедить родственников сохранять молчание, в целом эффективно. Факт разоблачения того, что много псковских десантников были убиты на Донбассе в августе 2014 года, а также других случаев смерти и попыток их замять, редко получали огласку с 2014 года.

Для этих случаев новый законопроект не имеет особого значения: непосредственно он не охватывает семьи погибших военнослужащих. Однако события после первых откровений показывают, почему Москва именно тогда поняла, что СМИ и соцсети должны замолчать. «Новая газета» объяснила, что жена Леонида Кичаткина сообщила о его смерти 22 августа 2014 года в ВКонтакте. На следующий день страница Леонида исчезла, и когда из «Новой газеты» позвонили по указанному номеру, женщина, предположительно жена Леонида Кичаткина, настояла, что ее муж жив и находится рядом с ней. Затем мужчина взял трубку и подтвердил, что он является Кичаткиным. Журналисты «Новой» нашли свежую могилу Леонида Кичаткина на Выбутском кладбище за Псковом. Затем это фото увидели на странице Вконтакте его жены.

В апреле 2017 года глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова заявила, что считает, что на Донбассе погибло не менее 1500 российских военнослужащих. Но это не первая война на ее памяти, когда семьи убитых молодых людей не обращались в комитет за помощью. Хотя она предположила, что объяснение заключается в «страховых» выплатах, полученных семьями, она признала, что было трудно понять «почему российские семьи так легко согласились на это молчание, на эту анонимность».

Закон, когда его примут, усложнит отслеживание гибридной воны РФ в будущем: но доказательства, которые накопились за последние четыре с половиной года, останутся. И их продолжат проклинать.

Галя Койнаш, «KHPG»