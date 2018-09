Похоронить СССР. Почему не запрещена коммунистическая символика?

Крупные западные компании не стесняются зарабатывать на символах коммунистических режимов. В лучшем случае они будут наказаны исключительно морально…

10 сентября Совет выходцев из Центральной и Восточной Европы в Канаде (The Central and Eastern European Council in Canada), представляющий интересы почти 4 млн человек, опубликовал на своем сайте симптоматичное заявление. В нем выдвигаются требования к компаниям Walmart, Amazon и eBay немедленно прекратить продажу через онлайн-магазины товаров, – пишет на страницах «Фокуса» редактор отдела «Политика» Александр Виноградов, – которые «прославляют Советский Союз, советские репрессии, Иосифа Сталина и государственные институты, используемые для проведения советского геноцида в странах, оккупированных советским режимом, в частности, КГБ».

«Десятки миллионов людей были убиты Советами и режимами, которые Советы поддерживали, в то время как многие миллионы были депортированы, арестованы, стали беженцами и перемещенными лицами», – говорится в заявлении.

Здесь самое время вспомнить недавний скандал, связанный с производителем спортивной одежды: в мае текущего года Adidas приурочил к началу чемпионата мира по футболу в РФ выпуск продукции, выдержанной в красных цветах, с надписью USSR. В качестве изобразительного элемента на футболках, помеченных в каталоге товаров как RUSSIA SHIRT, присутствовал также советский герб. После того как волна возмущения, которую подняли социальные сети, докатилась до головного офиса, официальный сайт Adidas убрал «с витрины» токсичный текстильный продукт, но любопытный репортер из газеты Bild Юлиан Рёпке буквально через пару дней обнаружил те же самые футболки, но уже под категорией USSR SHIRT, которые предлагал немецкий интернет-магазин компании.

Чем там дело кончилось, сказать сложно. Предположительно – ничем. Может, спрятали товар под прилавок, продают только с черного хода. Потому что в России филиал Adidas торгует майками с надписью USSR открыто, как ни в чем не бывало, правда, с большой скидкой: вдвое дешевле, чем весной (3990 рублей против 7990).

Украина – не Россия: Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к дочернему предприятию «Adidas-Украина», в котором напомнил об ответственности за распространение в нашей стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

Собственно, самое большое удивление в этой истории вызывает германское происхождение Adidas: § 86a Уголовного кодекса Германии, известный как статья «О запрете использования символики неконституционных организаций», черным по белому запрещает использование нацистской символики, как то: флагов и гербов Третьего рейха, символики основных организаций, униформы, слоганов и форм приветствия.

Другое дело, что германское законодательство не предусматривает никаких наказаний – по простой причине отсутствия запретов – за публичное использование коммунистической символики. Хотя, казалось бы, за примерами проявления античеловеческой идеологии далеко ходить не надо: красные кхмеры, на знаменах которых красовались серп и молот, в 1970-х годах истребили в Кампучии около трех миллионов человек. При этом основным орудием убийства служила мотыга, но легко можно допустить, что для большей доходчивости при разъяснении коммунистических идей могли применяться и серп и молот.

Логике не поддается уголовное преследование за демонстрацию символов одного кровавого режима и лояльное отношение к символам другого кровавого режима в одной отдельно взятой стране. Тем более что в западной части Берлина стоит небольшая гранитная стела, надпись на которой никем не оспаривается: «Памяти жертвам нацизма (1933-1945) и сталинизма». Последнее зло, как видите, не имеет ни начала, ни конца.

«Таким компаниям, как Walmart, Amazon и eBay, должно быть стыдно за то, что они продвигают и получают прибыль от продажи рубашек и других товаров, которые прославляют советский режим, геноцид и террор». Постыдились бы, господа.

Александр Виноградов, «Фокус»