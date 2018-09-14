СБУ выявила и задержала в Одессе агитатора за «русский мир»

Мужчина в сети Интернет занимался пропагандой и агитацией за российские оккупационные анклавы в ОРДЛО. В том числе агитатор призывал насильственному нарушению территориальной целостности Украины.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Одессе интернет-агитатора, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Житель областного центра популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации «Л/ДНР». Также он размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства»,– говорится в сообщении.

В ходе следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Мужчина задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, на этой недели сотрудника морской академии в Одессе уволили из-за портрета главаря «ДНР» Александра Захарченко в кабинете.

Начальника отдела практики Одесской морской академии Александра Калинина уволили за поддержку террористов, сообщал «Думская».

Преподаватель повесил в своем кабинете фото покойного главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко с черной ленточкой. Это увидели курсанты и сообщили о поступке Калинина в соцсетях.

Сообщается, что утром 10 сентября к ректору НУ «ОМА» Михаилу Миюсову пришла делегация активистов патриотических организаций. Руководитель рассказал им, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое сегодня же было удовлетворено.

СБУ