Манафорт признал себя виновным в заговоре против США

Политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в рамках второго уголовного дела, рассматриваемого судом против него.

Американский политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в рамках второго уголовного дела. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил «Bloomberg».

Манафорт признал вину в заговоре против США и в заговоре с целью препятствования правосудия.

В понедельник, 17 сентября, должен был начаться отборочный процесс присяжных заседателей для второго судебного процесса против Пола Манафорта в федеральном суде Вашингтона, в рамках которого экс-главу предвыборного штаба Трампа обвинили в сговоре с целью отмывания средств, сговоре с целью обмана властей США, нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и подкупе свидетелей.

Одно из обвинений касалось того, что Манафорт не сообщил департаменту юстиции о многомиллионной кампании по улучшению имиджа Виктора Януковича и его Партии регионов в Европе и США.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует дело Манафорта, раньше также добился признания вины и сотрудничества со стороны еще нескольких бывших членов команды Дональда Трампа, включая бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшего адвокат Трампа Майкла Коэна.

В августе 2018 года присяжные признали Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в рамках первого дела – о банковском мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы, и обвинительное заключение по второму делу могло бы увеличить этот срок.

Напомним, Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года. Уже через два месяца он возглавил избирательную кампанию будущего президента США, хотя в августе того же года ему пришлось покинуть штаб из-за разгоревшегося скандала в прессе.

Тогда газета «New York Times» и агентство «Associated Press» опубликовали статьи, в которых говорилось, что Манафорт в течение нескольких лет незаконно лоббировал интересы правительства Виктора Януковича.

«Bloomberg»