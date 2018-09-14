Украина в суде Лондона выиграла у России дело по «долгу Януковича»

Исковое требование России к Украине апелляционной инстанцией направлено на новое рассмотрение, что отсрочит возможность взыскания в пользу Москвы задолженности по евробондам на 3 млрд долларов.

Апелляционный суд Англии в пятницу отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов, сообщило агентство «Интерфакс».

Высокий суд Лондона ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

Министерство финансов назвало это решение победой Украины. Об этом сообщает «Левый Берег».

«В своем единогласном решении все трое судей Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно отказал Украине в судебном рассмотрении аргументов защиты по принуждению; и в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения. Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное судьей Блэром в порядке упрощенного производства, и это решение подлежит отмене», — говорится в заявлении.

Позиция Украины заключается в том, что соглашения о «российских» облигациях являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению в силу угроз и актов политической и военной агрессии России против Украины.

Апелляционный суд принял это во внимание и указал в своем решении, что правительство Соединенного Королевства «считает действия России в отношении оккупации Крыма и оказания помощи боевикам на востоке Украины в противостоянии украинской власти прямым нарушением обязательств России по международному праву, в том числе, в частности, обязательств согласно с императивными нормами, отраженными в статье 2(4) Устава ООН».

В то же время Украина проиграла апелляцию в части аргументации по поводу «дееспособности, полномочий, непрямых условий и контрмер», а также по поводу наличия «достаточных оснований для полного судебного рассмотрения».

Однако так как Украине удалось отменить неблагоприятное решение судьи Блэра в части принуждения, решение отменяется полностью.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией в декабре 2013 года. Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Поэтому 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде (Court of Appeal).

Решение Апелляционного суда Лондона в дальнейшем еще может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court).

«Интерфакс»