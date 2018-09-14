В России впервые с 2014 года подняли банковскую ставку рефинансирования

Решение принятое Центробнком России мотивировано существенными инфляционными рисками возникшими в России из-за экономических проблем и санкций.

Центральный банк России впервые почти за четыре года повысил ключевую процентную ставку. На сайте ЦБ РФ говорится, что с 17 сентября она увеличивается на 0,25 процентных пункта до 7,50% годовых.

Решение принято в связи с существенным усилением инфляционных рисков.

Если раньше предполагалось, что к концу 2018 года инфляция в России составит 3,5-4%, а в 2019 году временно превысит целевой уровень в 4%, вернувшись к 4% в начале 2020 года, то теперь к концу 2018 года российский Центробанк ждет инфляцию на уровне 3,8-4,2%. В первом полугодии инфляция, по прогнозам регулятора, «достигнет максимума», а на конец 2019 года составит 5-5,5%.

Это первое повышение ключевой ставки в России с декабря 2014 года. Тогда в разгар валютного кризиса Центробанк в течение одной недели поднял ставку с 9,5 до 10,5%, а потом – сразу до 17%.

Повышение главной процентной ставки недавно произошло также в Украине (с 17,5% до 18%), в Турции (с 17,75% до 24%), в Аргентине (с 45% до 60%).

Эта ставка определяет стоимость денег для бизнеса и населения, влияет на ставки по кредитам и темпы роста экономики в целом.

Центральный банк России