Кремлеозабоченный сосед. Венгрия разжигает конфликт с Украиной и ЕС

Виктор Орбан – премьер-министр одной из стран-членов ЕС, доигрался до жесткой реакции центрального руководства Евросоюза. И не за что иное, как за нарушение европейских правил и стандартов. К чему необходимо быть готовой Украине.

Деструктивные действия Орбана на европейском направлении дают повод посмотреть и на не совсем европейскую политику Будапешта относительно Украины. Хотя тут механизмов воздействия на Венгрию не предусматривается. Поэтому Киеву придется разбираться с коварной антиукраинской политикой Орбана самому, пишет на страницах издания «Левый Берег» руководитель отдела «Мир» Игорь Соловей.

Европейский парламент запустил процедуру наказания Венгрии за финансовые злоупотребления, непрозрачность и нарушения основополагающих демократических ценностей.

Европарламент в своем докладе обвинил руководство Венгрии в коррупции – есть факты злоупотреблений при распределении грантов Евросоюза, а также в ущемлении независимости судебной власти в своей стране, свободы прессы и религий.

В своей резолюции Европарламент призывает Европейский совет ввести санкции (в том числе лишить права голоса в Совете ЕС), что предусмотрено процедуру в отношении Венгрии по части первой статьи 7 Договора о Европейском союзе – в ней говорится о рекомендациях стране по поводу исправления обнаруженных нарушений.

Правда, реальное наказание в виде временного лишения права голоса Венгрии в ближайшее время вряд ли не грозит – на некоторых этапах решения принимаются при полном консенсусе. А у Венгрии появился союзник – Польша, в лице правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.

Так что нынешний шаг Европарламента имеет больше символический характер – пригрозить пальчиком смутьянам в своих рядах. На более же серьезные шаги терпеливый ЕС вряд ли сможет пойти – чтобы не раскалывать и так неспокойное европейское единство.

Но уже то, что такая процедура применяется ЕС против одного из своих членов впервые в истории – лучшее свидетельство тому, как серьезно «допекло» европейцев поведение венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Если друг оказался вдруг…»

В то же время деструктивное поведение Орбана к Украине спокойно сходит ему с рук – механизмов влияния на него нет.

Вся современная политика Венгрии (на пару с Россией) к Украине направлена на максимальную раскачку ситуации в Закарпатье, создание критической массы лояльного Будапешту населения в приграничном с ней регионе, а также создание у населения региона максимальной неприязни к центральным властям в Киеве.

При этом официальные власти Венгрии используют недоработки украинской стороны, подогревая рост сепаратистских настроений в Закарпатье. Орбан делает ставку не на военную силу как привыкла действовать Россия, а на «силу мягкую» – на фактический подкуп населения Закарпатья.

Последний из таких шагов Будапешта – создание в одностороннем порядке, без согласования с Киевом, должности «уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области». Такие действия можно смело назвать недружественными – ведь к сфере компетенции венгерского уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины. И хотя после протестов Киева и, в частности, обещания заблокировать назначение нового посла в Украину, глава МИД Венгрии пошел на уступки, пообещав должность переименовать, сама проблема никуда не исчезла (да и подтверждения от Орбана о переименовании еще не получено – ходят слухи, что он резко против).

Тем более что в Киеве помнят непоследовательность заявлений венгерского руководства – на встрече в Ужгороде главы МИД Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сиярто договаривались об одном, но затем на последовавшем саммите НАТО Венгрия все равно заблокировала заседание НАТО-Украина. Конечно, украинская сторона вместе с руководством Альянса выкрутились из положения, проведя это заседание вместе с Грузией (вот где настоящее партнерство) – но осадок, как говорится, остался. Поэтому иллюзий ни у кого в Киеве относительно поведения венгерского руководства нет.

И все это происходит на фоне скандальных заявлений Виктора Орбана о том, что он не верит «в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО», а также что заблокирует Киеву европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Следует вспомнить и другие, более ранние недружественные шаги к Украине. В первую очередь, это касается выдачи венгерских паспортов украинским венграм Закарпатья.

«Я,….(ФИО)…., действительно торжественно клянусь, что буду считать Венгрию своей страной. Я буду верным гражданином Венгрии, и буду уважать и соблюдать ее Конституцию и законы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить свое государство, и буду служить ему, насколько позволят мне мои лучшие способности. Да поможет мне Бог!»,– говорится в тексте присяги, которую должен произнести на камеру каждый получатель венгерского паспорта в Закарпатье.

Также здесь активно действуют программы кредитования малого бизнеса, образование исключительно на венгерском языке, финансируется строительство инфраструктуры (например, на строительство объездной дороги вокруг Мукачево выделено 50 млн долларов), объектов социального назначения (школы, больницы и тп). Интересный факт: для решения проблемы с очисткой воды, когда возникли проблемы с поставками хлора, губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обращался не в Киев, а к венгерской стороне.

Собственно, упомянутый выше «уполномоченный по делам Закарпатья», как бы он теперь не назывался, должен будет эти все разрозенные программы собрать под одно крыло, упорядочить и интенсифицировать вложения Будапешта в украинскую территорию.

Интересы Будапешта. Ставка на автономию

В этой связи возникает закономерный вопрос: зачем венгерским властям в Будапеште так тратиться на украинский регион?

Понятно, что такие шаги принято совершать преимущественно перед выборами. Правящей партии Орбана поддержка венгерской диаспоры приносит популярность в глазах населения Закарпатья и патриотической части самой Венгрии, что выражается в 2-3 дополнительных мандатах для его политсилы от всех заграничных венгров.

Но главное – такая экономическая поддержка украинского региона нужна Будапешту, чтобы предотвратить отъезд венгров из Закарпатья – закарпатцы с венгерскими паспортами массово мигрируют в Европу на учебу или работу. А ведь сокращение количества этнических венгров в Закарпатской области Украины ставит под сомнение дальнейшее обоснование территориальных претензий Будапешта на украинский регион.

Если раньше о стремлении Будапешта получить контроль над Закарпатской областью Украины говорить вслух и громко было не принято, то за последний года руководство Венгрии об этом заявило несколько раз, на разных уровнях.

«Выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии», – заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

Бывший посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень продолжая линию руководства заявил, что в автономии мол ничего плохого нет. «Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров….», – сказал он. Правда, умолчал, что примеров таких много потому, что все такие страны являются членами Евросоюза. Украину же тот же Будапешт видеть в ЕС пока не хочет.

А еще Кешкень напомнил, что в декабре 1991 года, когда проходило голосование о независимости Украины, одновременно прошло голосование об автономии Закарпатья и автономии Береговского района.

«Большинство в стране поддержало независимость. Тогда же 78% жителей Закарпатья поддержали автономию для области, а 82% – для Береговского района», – заявил посол.

Загребать жар чужими руками

Сразу стоит подчеркнуть: присоединение украинской территории путем прямой военной авантюры Венгрии к Украине ни сейчас, ни в ближайшем будущем едва ли возможно. И аналогия с российской агрессией в Крыму и на Донбассе вряд ли уместна – условия другие.

Во-первых, достаточно хотя бы посмотреть на карту, сравнив на размеры обеих стран.

Во-вторых, для вероятного нападения на Украину Орбану явно не хватит наступательных возможностей венгерской армии.

В-третьих, любую военную авантюру Будапешту не позволят начать международные партнеры Венгрии по НАТО, членом которой она является (хотя членством которой и злоупотребляет). А как умеют в Будапеште слушаться Вашингтон мы недавно наблюдали перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Кроме того, реакция НАТО и ЕС на прямую агрессию против Украины будет крайне неприятна и убыточна для Будапешта, куда более уязвимого в этом плане, чем Москва.

Хотя появления венгерских вооруженных формирований у границы с Украиной полностью исключать тоже не стоит. Как минимум потому, что однажды Орбан уже зондировал возможности такого сценария, поручив своему минобороны проанализировать варианты действий силовых структур Венгрии для защиты венгерской диаспоры на украинской территории. Правда, получил неутешительный ответ от военных: у Венгрии не хватит для этого ни собственных военных ресурсов, ни международной поддержки, а последствия могут быть плачевными.

Единственное, что представляется возможным так это организация в Венгрии пунктов приёма беженцев из Украины, «пострадавших от антивенгерских акций центральных властей». Такой вариант отрабатывался Венгрией в момент активной фазы Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Но предшествовать такому шагу должны серьезные структурные потрясения в Украине: отторжение Россией других украинских территорий или массовые акции протеста. В результате любого из этих сценариев Киев должен потерять управление своими регионами, а стоящее особняком Закарпатье – зафиксировать свой курс на отделение, получив всяческую поддержку от Венгрии (и России).

К слову, и в 2014 году некоторые венгерские политики не по-партнерски повели себя в отношении Украины, призывая этнических венгров-граждан Украины не защищать страну от российской агрессии в зоне АТО.

Пока же ни один из этих сценариев не просматривается. Поэтому гораздо более реалистичной для Будапешта выглядит надежда добиться автономии для венгров Закарпатья в ходе внутриукраинских политических процессов.

А именно – после превращения Украины из унитарного государства в федерацию/конфедерацию. Союзником Венгрии в этом вопросе давно выступает Россия, которая давно (и небезуспешно) стремится таким образом расколоть Украину.

«…Мы понимаем, что, после того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников той части пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины.

Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом – как элемент федерации или конфедерации. И именно возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться», – пояснил в сентябре 2018 депутат Госдумы Константин Затулин нынешнюю тактику Москвы в отношении Украины.

Таким образом, катализатором раскола единой Украины по российскому сценарию должно стать получение особого статуса «ЛДНР». А добившись «особого статуса» для своих «подшефных» на Донбассе, Кремль таким примером запустит «парад суверенитетов» в Украине – стимулируя и другие регионы требовать от Киева аналогичный статус. И Будапешт будет первым, кто потребует автономию для венгров Закарпатья.

У Орбана очень рассчитывают, что у Москвы получится реализовать задуманное по отношению к Украине – ведь загребать жар чужими руками безопасней.

При этом Орбан мечтает добиться автономии для венгров Закарпатья в идеале к 2020 году – когда будет отмечаться 100-летие Трианонского договора (1920 год), который воплощает распад Австро-Венгерской империи. Нынешний же премьер-министр Венгрии хочет войти в историю страны как «отец всех венгров» и «собиратель венгерских земель».

Так ли уж невозможен этот сценарий? Отнюдь. Такое «окно возможностей» венграм и россиянам открывают выборы в Украине 2019 года – сначала президентские, а затем парламентские. Если новый президент Украины, да еще при поддержке новой коалиции в парламенте, пойдут на договоренности с Россией о возврате оккупированных ОРДЛО – при условии предоставления им отдельного статуса.

По сути, это станет согласием на федерализацию/конфедеризацию Украины. А учитывая, что уже сейчас в украинском политикуме появилось много желающих достичь с Россией «компромиса» либо «мира любой ценой», то сценарий приобретает четкие очертания.

Закарпатское гетто?

При очевидном наличии внешнего вмешательства в дела Украины на Закарпатье (о чем шла речь выше), не стоит закрывать глаза и на недостаток внимания к региону со стороны Киева, что в свою очередь «подкармливает» сепаратистские настроения.

«Такая ситуация подогревает недовольство центральной властью и рост сепаратистских настроений среди населения – административные просчеты Киева фактически создали на Закарпатье угрозу национальной безопасности. Поэтому призываю представителей высшей власти в стране действовать, чтобы исправить ситуацию», – заявил мэр Львова, лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый в своем письме президенту Украины.

Выход из этой ситуации только один: Киеву необходимо предпринять системные шаги, чтобы провести «украинизацию Закарпатья»: ликвидировать транспортный, языковой и прочий отрыв Закарпатья от «большой Украины».

А также создать условия для достойной жизни жителей региона. Надо исходить из того очевидного факта, что гражданство и материальную помощь Венгрии жители Закарпатья принимают не из-за ненависти к Украине или из-за неожиданной страсти к новой венгерской империи Орбана. Венгерский патриотизм существенной некоторой части населения Закарпатья в значительной степени основан на “колбасных ценностях” – с паспортом страны ЕС условия учебы намного лучше, а зарплата выше, чем у обычных «заробитчан». Таким образом, венграми становятся для элементарного удобства и бытового комфорта.

Поэтому уже сейчас каждое министерство и ведомство украинской власти – от минтранса и минобразования, от минобороны до спецслужб и полиции должны разработать и начать реализовывать свои предложения по усилению связей с этой областью Украины.

В первую очередь это касается современной транспортной инфраструктуры, которая бы плотно включала отдаленную область в общую логистику всей страны. «После временной потери Крыма этот регион мог бы стать альтернативной здравницей Украины. Но жителям Харькова или Киева удобнее добраться до Хургады или Мальорки, чем к термалам Берегово или горнолыжным подъемникам Кострино», – говорится в упомянутом выше обращении Андрея Садового.

Так что отсутствие между Закарпатьем и Украиной нормального транспортного сообщения – одна из главных проблем.

Во-первых, регулярных авиарейсов в Ужгород до сих пор нет – из-за расположения аэропорта самолеты должны залетать в воздушное пространство Словакии, поэтому Киеву необходимо договориться с соседями.

Во-вторых, единственная международная автомагистраль М06, связывающая Украину с Закарпатьем и Юго-Восточной Европой, не выдерживает нагрузок и стоит преимущественно в пробках. А еще три дороги, ведущие через перевалы, в плачевном состоянии.

В-третьих, после открытия в этом году Бескидского тоннеля Закарпатье ожидало запуск поездов «Интерсити», которые частично ослабили бы логистическое напряжение в регионе. Но до сих пор этого не произошло и продолжительность поездки поездом из Ужгорода в Киев составляет более 12 часов.

Справедливости ради говорить, что ничего не делается, тоже нельзя.

«Укрзализныця» уже провела экспериментальную поездку скоростного поезда «Тарпан» из Львова в Ужгород. “Тестовая поездка проводилась с целью определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород, подтверждения динамических характеристик подвижного состава и определения максимальных скоростей движения», – отмечается в сообщении Укрзализныци.

Что касается аэропорта, то министр инфраструктуры Владимир Омельян обещает выполнить поручение президента и запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем до конца 2018 года. Последние юридические препятствия для этого практически ликвидированы: 10 июля во французском Страсбурге «Украэрорух» подписал с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) контракт на сертификацию в соответствии с нормами Европейского Союза. Эта сертификация даст право право» Украэроруху» быть провайдером аэронавигационных услуг в той части воздушного пространства Словакии, которое используется во время взлетов и посадок самолетов на аэродром Ужгорода.

«Вопрос восстановления полноценной работы аэропорта» Ужгород «является приоритетным», – утверждает министр.

Максимально быстро следует закрыть вопрос с вызвавшим такое отчаянное сопротивление Орбана «Законом об образовании». Этот документ должен вырвать молодых украинцев венгерского происхождения из «языкового гетто», когда их возможности учиться и работать в Украине сильно ограничены. А для этого нужно озаботиться и преподавательскими кадрами, учебниками и другими программами, материально стимулируя преподавание украинского языка.

К слову, предыдущий венгерский посол уже обошел почти все политические партии Верховной Рады с просьбой отменить невыгодный им закон, но получил отказ. Каким будет следующий состав Рады неизвестно, поэтому закончить реформу образования должны еще нынешние депутаты.

Нужны и стимулы изучать украинский язык: прибавки к зарплате для преподавателей, стажировки, обмены и тп. А также программы поддержки украинцев в Закарпатье.

Совсем не лишним будет и усиление силового присутствия Украины, особенно в местах компактного проживания венгров. Больших воинских частей может уже и не нужно, но вот несколько усиленных подразделений Национальной гвардии лишними не будут. Официальные лица в Будапеште должны четко понимать, что в случае искусственного стимулирования беспорядков отпор будет немедленным и решительным. А для местного населения развертывание воинских подразделений означает гарантию безопасности и появление новых рабочих мест.

В конечном итоге жители Закарпатья должны перестать чувствовать себя как в гетто – языковом, бытовом или транспортном. Тогда и у абсолютного большинства жителей региона авантюрная политика кабинета Орбана не найдет отклика.

К слову, подобные шаги применимы и к другим приграничным регионам Украины: Закарпатье не единственный регион с подобными проблемами. Спасает пока только то, что по соседству с ними страны поспокойнее. Надолго ли?

Игорь Соловей, «Левый Берег»