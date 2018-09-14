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Зона "русского мира"

Украина – это «Один народ» или «Враг номер один». Хроники российского зазеркалья от Цимбалюка

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
14 сентября 2018

Россияне, как витязь на распутье никак не могут определится, как им относится к украинцам и Украине. Соцопросы в России выявили, что к Украине россияне относятся хуже чем к США, но в тоже время считают украинцев одним народом с русскими.

Несколько соцопросов на тему отношения россиян к украинцам подталкивают к любопытному, но очевидному выводу: в обозримом будущем нас будет объединять только линия соприкосновения и территориальные споры. Россияне относятся к Украине хуже, чем к США и это своего рода рекорд.. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Цимбалюк отмечет, что в России не оставляют идей воплощений «Новороссии», вплоть до нанесения ядерного по Киеву. И российское государство не пресекает такого экстремизма.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: новороссия, Общество, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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