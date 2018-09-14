Ликвидация личной гвардии Захарченко. Оккупанты добивают банду Прилепина

После смерти Захарченко началось срочное переформатирование всех «силовых структур» оккупированной части Донецкой области. Первыми под нож пошли незаконные вооруженные формирования «министерств» и «ведомств» оккупационной администрации в Донецке.

Является ли это следствием внутренних разборок внутри оккупационной администрации или требованием Кремля на сегодня непонятно. Тем не менее, процесс идет крайне быстрыми темпами, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Все вооруженные структуры, которые не входили в состав «корпусов оккупационных войск», понемногу вливаются в официальные структуры. Так, в подчинение «Министерства Внутренних Дел ДНР» перешли так называемые «батальоны» «Пятнашка» и «Патриот», также входившие, как и «батальон Прилепина» (по их нумерации «штурмовой батальон №4») в состав Полка спецназначения (который подчинялся напрямую Захарченко).

Буквально вчера появилась информация об окончательной зачистке остатков так называемого «батальона Прилепина», бойцы которого «засели» в гостинице «Прага». Один из боевиков в сети написал буквально следующее: «Нас не разоружают, нас прессуют в полк спецназначения, которые переходит под управление МВД, а мы хотели попасть под управление Корпуса.

Командира батальона Сергея Фомченкова («Фомича») и начальника штаба уволокли куда-то, сказали, что к комбригу. Ходят слухи, что комбата нашего хотят убрать, потому что у них свой какой-то есть. Мы ждем результатов от командира батальона. Когда будет все по нему ясно, тогда и будем принимать решения. Тут пока непонятно, что у них сейчас за игрища происходят».

Опять-таки, по сообщениям «с мест», была взорвана одна граната (во внутреннем дворике гостиницы), а боевики заняли оборону.

Финал этой истории предсказать несложно – рано или поздно тем или иным способом все «бойцы» будут переведены туда, куда им «предлагают». Иначе – разнообразные уголовные дела: а за весну – лето 2014 г. буквально на любого боевика можно найти любую статью – от «отжима» до убийств гражданского населения. А учитывая уровень «правосудия» на оккупированных территориях, можно смело говорить о том, что любое подобное дело завершиться реальным тюремным сроком.

В принципе понятна и причина разоружения таких «диких» батальонов – на Донбассе зреет социальное недовольство, которое в том числе провоцирует и наличие огромного количества вооруженных людей, которые буквально не подчиняются российским кураторам.

А самое страшное для Кремля – такие несогласованные действия боевиков перекладывается населением на Россию. А значит, начинают меркнуть все символы «русской весны» образца весны 2014 г., которые еще хоть как-то «сшивали» жителей оккупированных территорий. Таким образом теряется поддержка, на которую опирается Россия в попытке легимитизировать свое присутствие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В условиях международного давления и падения экономики допустить провалов еще и на этом направлении Путин не может. И поэтому в результате настолько удачной для Кремля ликвидации Захарченко начинает искать способы смены если не курса, то по крайней мере лиц в оккупационной администрации, избавляясь от наиболее одиозных личностей и «подразделений», которые замешаны в преступлениях в 2014-2018 гг.

Стоит сказать, что процесс разоружения таких «незаконных» (хотя о каких законах может идти речь в непризнанной «республике» совершенно непонятно) вооруженных формирований начался еще в 2015 г.

Дело в том, что после зимней кампании 2015 г. под Дебальцево российским кураторам стало понятно, что в том виде, в котором на тот момент существовали вооруженные формирования на оккупированных территориях, они небоеспособны. Фактически на тот момент это была казачья вольница с полевыми командирами, танками и артиллерией.

Хотя Дебальцево у россиян и части нашего общества считается поражением ВСУ, однако фактически это не совсем так, если смотреть с военной точки зрения. Потери «гибридных» формирований в людях просто зашкаливали, проявились и недостатки в организации и планировании операций.

Поэтому весной 2015 г. началось планомерное формирование частей и подразделений – прежде всего бригад и полков – «армий ДНР и ЛНР» под эгидой «Министерств обороны» в составе двух корпусов по российским стандартам и штатам. Соответственно, те, кто из боевиков изъявил желание, стали официально подписывать некое подобие контрактов.

В тоже время Захарченко (и его окружение в виде «министра по доходам и сборам» Ташкента, «министра внутренних дел» Дикого) захотело иметь свою независимую от россиян типа «частную армию» (но с российским снабжением, как минимум боеприпасами) – поэтому параллельно с корпусами стали формироваться разнообразные вооруженные структуры с громкими, но ничего не означавшими, названиями типа «спецназ разведывательного управления», «спецназ МГБ», «казачья гвардия» и прочие.

Летом 2015 г. Захарченко решил показать их мощь российским кураторам и в начале июня организовал их силами бравую кавалерийскую атаку на Марьинку. Итог был неутешительным – огромные потери (которые полностью неизвестны до сих пор, впрочем как и любые потери боевиков за время войны) и жесткий приказ из Москвы на расформирование.

Однако Захарченко и его окружение и тут нашли лазейку, пойдя по другому пути – став формировать вооруженные формирования при формально гражданских ведомствах. Так, например, «спецназы» появились при «Министерстве доходов и сборов» и «Министерстве транспорта» (отряд «Легион»). Этого ему казалось мало и в октябре 2017 г. Захарченко своим «указом» создал «Приазовское казачье войско Донецкой народной республики», которое в итоге «так и не взлетело».

Что касается военной стороны вопроса, то тут эти внутренние разборки никоим образом не повлияют на состояние на фронте. Эти формирования никогда не привлекались к ведению боевых действий, предназначаясь исключительно для внутренних разборок.

Из тяжелого вооружения максимум, что у них было – так это легкая бронетехника в ужасном состоянии. Так как не имея централизованного снабжения с российских складов, этим разнообразным «спецназам» при гражданских ведомствах и лично при Захарченко приходилось довольствоваться техникой, захваченной в боях у нашей армии летом 2014 г. и зимой 2015 г. Естественно, что при некачественном ремонте ее боевая ценность была минимальной.

Таким образом, мы наблюдаем продолжение попыток наведения порядка на оккупированных территориях со стороны кремлевских кураторов. Закончится ли он новыми смертями причастных лиц или все пройдет достаточно мирно, покажут буквально ближайшие дни.

Михаил Жирохов, «ДеловаяСтолица»