К чему следует готовится Украине по ситуации на Донбассе?

В эти дни наша страна вступает в период серьезных вызовов. И связано это не только и не столько с фактическим стартом президентской кампании, но и с серьезным внешнеполитическим переформатированием.

После убийства террористического главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко Кремль пошел на серьезную эскалацию и грубое нарушение Минских соглашений, назначив дату «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» на 11 ноября 2018 года. Это решение будет иметь намного более глубинные последствия, чем кажется на первый взгляд, пишет на своей своей странице в Facebook политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

Вкупе с разоткровенничавшимся не в меру Константином Затулиным, который признал, что Донбасс намного более украинизирован, чем Крым, и с его дальнейшей оккупацией будут проблемы. По мнению Затулина, ни много ни мало «Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной… само возвращение в этом статусе… станет катализатором цепной реакции федерализации Украины».

В эти дни Украина вступает в период серьезных вызовов. И связано это не только и не столько с фактическим стартом… Опубліковано Taras Berezovets Середа, 12 вересня 2018 р.

Если к этому добавить откровения Зюганова, который на днях потребовал от Кремля включить «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ, если дожать Украину не получится. По всему выходит, что основные усилия Кремля в ближайшие месяцы – вместе с неограниченными медийными, финансовыми и другими ресурсами – будут направлены на достижение благоприятного для себя исхода президентских и парламентских выборов. Собственно, об этом же в декабре 2017 года предупреждал в своем прогнозе по российскому вмешательству в украинские выборы директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

В таких условиях украинская политическая элита, по крайней мере, ее патриотическая часть, обязана стать центром политической стабильности. Особенно с учетом явного намерения Кремля пойти на эскалацию накануне и непосредственно в момент избрания главы страны. Перед глазами пример США, при всей своей мощи оказавшихся уязвимыми перед российской гибридной агрессией в момент выбора президента в ноябре 2016 года.

И из-за этого вынужденных расхлебывать последствия российского вмешательства до сегодняшнего дня. Здесь особенно важна консолидация внутри Верховной Рады наиболее здоровых сил, в частности Народного фронта и БПП.

Для всех по-настоящему украинских кандидатов нет и не может быть компромисса в вопросах территориальной целостности и неминуемой деоккупации Крыма и Донбасса, языка, укрепления армии и спецслужб, европейского и евроатлантического выбора, единой автокефальной православной церкви. Все, что не вписывается в эти рамки, является частью кремлевских разводок, ставящих в конечном итоге цель демонтажа украинской государственности.

Об этом предельно ясно выразился в своем интервью тот же Затулин. Как и о том, что Россия в 2014 году ошиблась, не оккупировав Мариуполь. Следует быть готовым к тому, что в ближайшие месяцы может еще больше обостриться обстановка на Азовском море, целью которой будет заставить прийти Украину к соглашению о возобновлении поставок пресной воды в оккупированный Крым.

Все это должно заставить ориентированную на интеграцию в ЕС и НАТО часть элиты выставить «красные флажки» для любых возможных компромиссов, предшествующих выбору президента и новой Верховной Рады.

Тарас Березовец, Facebook