США рассматривают вопрос усиления санкций против России за отравление Скрипалей

Вторая и сама жесткая часть санкций против России за отравление Скриплей должна вступить в силу в ноябре этого года. Введение этих мер обусловлено требованиями контроля над оружием массового поражения, которые отказывается выполнять России.

В Госдепе США напомнили о второй части санкций против РФ, введенных из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и подчеркнули, что новые меры будут «чрезвычайно суровыми». Об этом заявила помощница Госсекретаря Маниша Сингх во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США.

«РФ не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия», – заявила помощница Госсекретря.

«Таким образом, Кремль не предоставил гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций», – подчеркнула Сингх.

«Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно суровых санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом его использования», – добавила она.

По ее словам, введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

«Мы не можем ожидать, что Путин и его коррумпированные сторонники изменят свое поведение в Сирии, Украине и в других местах, пока мы не докажем, что можем привлечь его к ответственности», – заявил конгрессмен Эд Ройс.

Первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начал действовать 27 августа.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

В то же время в дальнейшем будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные «дочки» американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить «чувствительные товары».

Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Боширов и Петров дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, главред которого заявила, что мужчины сами ей позвонили и предложили встречу.

Боширов и Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью – посмотреть на «знаменитый своим 123-метровым шпилем собор».

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.

Интервью вызвало шквал насмешек и сарказма.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США