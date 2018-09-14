Киевский патриарх выдвинет Филарета на пост предстоятеля автокефальной украинской церкви

Другую кандидатуру на роль главы единой автокефальной православной церкви в Украине Киевский патриархат не рассматривает. Иной кандидатуры, как считают в Киевском патриархате на сегодняшний момент просто нет.

Киевский патриархат после томоса будет выдвигать кандидатуру патриарха Филарета на должность предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине. Об этом в интервью «Украинской Правде» сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

«Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним по опыту и качествам как духовного лидера, руководителя, мы не видим», – сказал Зоря.

Он добавил, что до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никого другого не предлагали.

«Никакой другой кандидатуры никто не выдвигал. Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран», – сказал Зоря.

Напомним, что Московский патриархат грозится не признать томоса об автокефалии украинской церкви.

Константинопольскому патриархату московский клир и вовсе грозит новым «Великим расколом».

«Украинская Правда»